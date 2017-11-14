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14.11.2017 11:31
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Со 2 по 4 ноября в городе Саратове состоялся всероссийский турнир по фехтованию на шпагах «Волга-Волга».
Соревнования проходили на базе центра спортивной подготовки. За призовые места боролся 121 спортсмен из Казани, Саратова, Нефтекамска, Калуги, Волгограда и других городов страны.
Для многих ребят такого рода состязания были первыми, но желание победить было одинаково сильным как у титулованных чемпионов, так и у начинающих спортсменов.
Успех сопутствовал дубненскому шпажисту Владиславу Неткачеву (2004 г.р.), воспитаннику тренеров спортивной школы «Волна» Александра Лапина и Валерия Буторова. Он завоевал серебряную медаль. Фехтованием Владислав занимается всего второй год, и этот турнир второй серьезный поединок для юного медалиста. Поздравляем с победой!