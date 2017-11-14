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Серебряный призер Печать
14.11.2017 11:31

Со 2 по 4 ноября  в городе Саратове  состоялся всероссийский турнир по фехтованию на шпагах «Волга­-Волга».

Соревнования проходили на базе центра спортивной подготовки. За призовые места боролся 121 спортсмен из Казани, Саратова, Нефтекамска, Калуги, Волгограда и других городов страны.

Для многих ребят такого рода  состязания  были первыми, но желание победить было одинаково сильным как у титулованных чемпионов, так и у начинающих спортсменов.

Успех сопутствовал  дубненскому  шпажисту Владиславу Неткачеву (2004 г.р.), воспитаннику тренеров спортивной школы «Волна» Александра Лапина и Валерия Буторова. Он завоевал серебряную медаль. Фехтованием Владислав занимается всего второй год, и этот турнир  ­ второй серьезный поединок   для юного медалиста. Поздравляем с победой!

 
 

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