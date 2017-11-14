Со 2 по 4 ноября в городе Саратове состоялся всероссийский турнир по фехтованию на шпагах «Волга­-Волга».

Соревнования проходили на базе центра спортивной подготовки. За призовые места боролся 121 спортсмен из Казани, Саратова, Нефтекамска, Калуги, Волгограда и других городов страны.

Для многих ребят такого рода состязания были первыми, но желание победить было одинаково сильным как у титулованных чемпионов, так и у начинающих спортсменов.

Успех сопутствовал дубненскому шпажисту Владиславу Неткачеву (2004 г.р.), воспитаннику тренеров спортивной школы «Волна» Александра Лапина и Валерия Буторова. Он завоевал серебряную медаль. Фехтованием Владислав занимается всего второй год, и этот турнир ­ второй серьезный поединок для юного медалиста. Поздравляем с победой!