Близок к завершению третий этап широкомасштабной реконструкции стадиона «Наука», стартовавшей три года назад. Напомним, все работы ведутся за счет средств Объединенного института ядерных исследований. Подвести итоги тому, что было сделано за это время, и поделиться планами на ближайшее будущее мы попросили руководителя Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрея Тамонова. Драйвер решения кадровой проблемы ­ Действительно, много лет стадион «Наука» не развивался, оставался в том виде, в котором был когда­то создан, более того, ветшал и разваливался. Дирекция ОИЯИ тогда приняла решение о развитии социальной сферы Института, начали со стадиона, одного из проблемных объектов. Думаю, это очень мудрое решение. Молодые ученые, приезжающие сюда из стран­участниц, из других стран, нуждаются в качественном досуге: в возможности заниматься любимыми видами спорта, посещать концерты, кружки ­ делать свою жизнь полноценной. Наши социальные объекты, их уровень помогают молодым ученым, приехавшим издалека, быстро найти единомышленников, людей, с которыми они говорят на одном языке и вместе проводят время не только на работе, но и на спортивной площадке. Поэтому вложение средств в развитие этой инфраструктуры ­ один из мощных драйверов решения кадровой проблемы, создания комфортных условий работы, привлечения сюда высококвалифицированных специалистов со всех стран мира, ­ считает руководитель УСИ ОИЯИ. Малое футбольное поле и хоккейная коробка Напомним, в первый год начала реконструкции стадиона «Наука» было создано малое футбольное поле с искусственным покрытием размером 40х60 метров, которое сразу стало пользоваться большой популярностью. Сейчас оно полностью загружено в вечернее время и выходные дни. А в дневное время на базе этого поля работает детская футбольная секция ДЮСШ «Волна». Хотя секция муниципальная, но площадка для занятий футболом предоставляется безвозмездно, дети с правого берега совершенно бесплатно постигают мастерство игры в футбол в современных условиях – хорошее поле, прекрасное освещение и др. Второй объект, который был тогда же сдан в эксплуатацию ­ это хоккейная коробка, тоже, по сути, восстановленная. Причем ее совместили с универсальной спортплощадкой, для того чтобы зимой там занимались хоккеисты, а летом играли в баскетбол (там две баскетбольные площадки) и волейбол (одна волейбольная). Кстати, в последние два года на баскетбольных площадках проводится Кубок города по баскетболу, баскетболисты с удовольствием принимают в нем участие. Большое футбольное поле В прошлом году в ходе реконструкции стадиона «Наука» был решен самый вызывающий нарекания вопрос ­ это состояние большого футбольного поля. Оно было полностью восстановлено под натуральный газон. ­ Снимали грунт, ­ делится Андрей Владимирович, ­ засыпали, уплотняли, удобряли, сеяли профессиональную траву, сделали систему дренажа, слива ­ огромный фронт работ провели. Причем компания, которую привлекли к работам, занимается уходом за профессиональными футбольными полями, это высококлассная компания, она нам по сути создала совершенно новый газон. Сейчас ухаживаем за газоном уже своими силами. С помощью дирекции ОИЯИ удалось закупить соответствующую технику, позволяющую проводить покос и полив поля. За газоном ведь очень важно правильно ухаживать, вовремя косить и поливать, что требует больших сил и средств. Тем не менее мы очень рады, что наше поле теперь соответствует современным стандартам. В этом году уже начали на нем проводить официальные игры взрослых команд. Например, сборная ОИЯИ по футболу участвовала в первенстве Талдомского района, и футбольное поле стадиона «Наука» принимало игры этого первенства. Я верю, что благодаря нашему полю сборная ОИЯИ победила в первенстве, заняла первое место, ­ заключил А.В. Тамонов. Кстати, вообще все игры, которые проводились здесь, сборная ОИЯИ выиграла. Свое поле, видимо, ей помогает. Конечно, не хватает еще зрительских трибун, чтобы болельщики могли поддерживать свои команды. Трибуны обещают установить до конца этого года, предполагается, что их будет две: одна небольшая, примерно на 60 мест, будет повернута в сторону малого футбольного поля, вторая, там около 120 мест, будет смотреть на большое поле. В настоящее время фундамент из плит под трибуны уже есть. Кроме сборной ОИЯИ по футболу, на этом поле еще занимается сборная ОИЯИ по фрисби (интересный вид спорта, требующий большого пространства, качественного покрытия), команда создана молодыми учеными, которые тоже проводят здесь соревнования. Спортзал, раздевалка… В рамках второго этапа реконструкции стадиона в прошлом году капитально отремонтировали большой игровой зал, заменили окна, освещение, но главное ­ полностью заменили покрытие, положили современный спортивный паркет со специальными упругими элементами, позволяющими полу пружинить. И этот год показал, что спортсмены, играющие в зале, довольны: действительно, это современный и удобный пол, при этом красивый и безопасный. Капитально отремонтировали раздевалку, поменяли ход движения. Если раньше спортсмены, чтобы попасть в раздевалку, должны были пройти сквозь спортзал в уличной обуви и т.д., то сейчас организован отдельный вход, и в зал спортсмены попадают через раздевалку, переодевшись. Беговые дорожки… ­ В этом году, ­ говорит руководитель УСИ ОИЯИ, ­ в наших планах достроить беговую дорожку, со дня на день там уложат асфальт, если погодные условия позволят, то в этом году нанесем двухслойное резиновое покрытие: первый слой из прессованной резиновой крошки в качестве подложки и сверху слой специального напыления из так называемой ЭПДМ­крошки, позволяющей бегать в профессиональной шипованной обуви. Это очень важно, потому что обычная резиновая крошка не позволяет использовать «шиповки». Я не знаю других дорожек в Дубне, которые были бы с таким покрытием, ­ делится Андрей Тамонов. ­ Она позволит проводить высококлассные соревнования? ­ Высококлассные нет, потому что мы не проходим по стандарту Международной легкоатлетической ассоциации: количество дорожек для проведения соревнований должно быть не менее пяти. У нас физически в то пространство помещается только три. И потом мы реально понимаем, что такого количества спортсменов у нас тоже не будет. Тем не менее, само покрытие соответствует стандарту Международной легкоатлетической ассоциации, ­ уточнил А.В.Тамонов. Для любителей коньков… И последняя работа, которая запланирована на этот год ­ обустройство основания покрытия для катка. После того как было запущено малое футбольное поле, детский каток перенесли на забег футбольного поля (сзади ворот), и две группы любителей коньков ­ хоккеистов и детей, разделили. Теперь хоккеисты занимаются в специализированной коробке и могут в полную силу бегать, не рискуя задеть ребенка. Детям же выходить на лед, учиться кататься и играть стало безопаснее на детском катке. ­ В качестве пока эксперимента есть идея и желание попробовать залить каток по новой беговой дорожке. Чтобы любители побегать, могли это делать по большому кругу, а дети, соответственно, концентрировались на маленьком катке. Честно говоря, подобного опыта у нас еще не было, поэтому на 100% обещать, что мы это сделаем, не буду, но попробуем. Та же Москва уже много лет заливает дорожки в парке Горького, например, ­ озвучил идею руководитель УСИ. Установлена новая система озвучивания стадиона, она многосекционная: отдельно озвучивает в зоне хоккейной коробки, катка, малого футбольного поля. Можно вести репортажи, трансляции с церемонии открытия, соревнований, награждения, комментировать происходящее. Современные микрофоны, динамики, усилительные комплексы и прочая аппаратура опробована в тестовом режиме, первым боевым крещением станет зима, когда она зазвучит над катком. ­ В этом году обновим инвентарь проката (коньки и лыжи), ­ продолжает перечислять Андрей Владимирович. ­ Докупим новые современные лыжи и коньки для детей и взрослых. Тариф у нас остался прошлогодним, мы его существенно не увеличиваем, считаем, что наша главная задача ­ привлечь людей на стадион. Кстати, стоимость проката последние пять лет, по сути, окупает пользование помещением проката и так называемой грелки. Несколько лет назад там сделали ремонт, теперь для пользователей проката есть гардероб, кофе­машина, столики, интернет. И это пользуется популярностью, я тоже с детьми часто здесь бываю, вижу, с каким удовольствием сюда заходят. Столики заняты почти всегда. Думали даже поставить больше, но там физически место не позволяет: если больше столиков ­ меньше места для переодевания, ­ констатирует Андрей. В заключение говорим о прямой зависимости льда от погоды, ведь чтобы он был, необходим мороз, а с нашими зимами может и оттепель зарядить на пару недель. Такого ни один естественный лед не выдержит ­ поплывет. ­ Может, стоит перейти к искусственному льду? – поинтересовались мы. ­ Идею такую обсуждали, но пока не беремся ее реализовать по нескольким причинам. Во­первых, достаточно высокая первоначальная стоимость реализации, во­вторых, большая энергоемкость оборудования, а сейчас, как вы знаете, есть дефицит энергомощностей в городе. Что касается пластикового покрытия, которое просто раскладывается… Изучали и этот вопрос, по мнению экспертов, его разумно эксплуатировать только в закрытых помещениях, так как в открытых оно довольно быстро будет забиваться пылью, мусором… ­ Стартовавшая три года назад масштабная реконструкция стадиона будет продолжаться?.. ­ Знаете, некоторые вещи проходят незаметными, например, в рамках третьего этапа мы полностью заменили крышу на здании хоккейно­лыжной секции, наши посетители этого и не заметили. Два года назад в этом здании были полностью заменены коммуникации ­ отопление, водопровод. Это тоже внутренние работы, которые не очень заметны, но благодаря им мы постепенно вводим здание в эксплуатацию. С открытием малого футбольного поля и хоккейной коробки открыли две современные раздевалки для спортсменов, где есть души, сауна. Это тоже понемногу возвращает те функции существующим зданиям, которые сходу, наверное, не видны. Поэтому реконструкция будет продолжаться не один год, всегда будут находиться новые идеи, более того, к тому времени, когда мы приведем все к современному состоянию, придется что­то обновлять, ­ подытожил Андрей Владимирович. Беседовала Татьяна КРЮКОВА Фото Юрия ТАРАКАНОВА