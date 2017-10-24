В парке Авиастроителей в левобережье обустроены две площадки с искусственным покрытием. Средства на строительство собирал весь коллектив ГосМКБ «Радуга» в День благотворительного труда. Каждый сотрудник перечислил свой заработок и теперь считается законным владельцем новых кортов.

Это первая и пока единственная в наукограде открытая площадка для игры в бадминтон, поэтому хозяева приглашают воспользоваться ею всех дубненцев независимо от места работы. Корты будут в открытом доступе. Тренироваться на них в подходящую погоду планируют и участники сборной по бадминтону ГосМКБ «Радуга».

«Бадминтон ­ игра очень интересная, она не случайно включена в спартакиаду внутренних соревнований между подразделениями нашего предприятия, ­ поясняет председатель профсоюзной организации ГосМКБ «Радуга» Максим Щербаков. ­ Эта активная, энергичная игра предусматривает зальный вариант, когда нет ветра, соответствующие условия, освещение. Но мы решили рискнуть и организовать площадки на открытом воздухе. Они располагаются совсем рядом с предприятием и, безусловно, не будут пустовать, поскольку на предприятии много сотрудников активно занимаются этим видом спорта».

На огороженной и освещенной площадке поместились два корта. Осталось место для скамеек болельщиков, которые установят в ближайшее время. В первые же минуты после официального открытия на площадке появились спортсмены. Несмотря на не совсем подходящую погоду, корты решили протестировать. Оценили удобство, качество прорезиненного покрытия, безопасность.

«На площадке современное покрытие, которое соответствует последним техническим новшествам, ­ подчеркнул ведущий конструктор ГосМКБ «Радуга» кандидат в мастера спорта по бадминтону Дмитрий Тяжкун. ­ Площадка огорожена ­ никто не мешает игре, освещена ­ можно использовать вечером. Вокруг парк ­ играй, получай удовольствие от игры, пропагандируй этот вид спорта среди остальных горожан».

Корты расположены очень близко от предприятия. У поклонников бадминтона уже есть идея собираться с ракетками не только после работы, но и в обеденный перерыв. Или использовать новую площадку для производственной гимнастики, которая опять в тренде.

Ольга ГРИГОРЬЕВА