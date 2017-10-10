Комбинированный легкоатлетический пробег, посвященный дню рождения первого главного конструктора ГосМКБ «Радуга» Александра Яковлевича Березняка, юбилей которого будет отмечаться в декабре этого года, прошел в минувшую субботу уже в семнадцатый раз. От стен предприятия, откуда на этот раз был дан старт пробега, спортсменов напутствовали представители оргкомитета соревнований, администрации города, Совета депутатов Дубны, а также генеральный директор ГосМКБ«Радуга» В.Н. Трусов. По многолетней традиции началось это спортивное действо с построения и парада участников под руководством главного судьи пробега Виктора Захаровича Червякова и возложения цветов к памятнику Александра Яковлевича Березняка. Возложением цветов к мемориалу Андрея Николаевича Туполева в деревне Устиново Кимрского района спортсмены завершили многокилометровую дистанцию пробега, тем самым почтив память двух выдающихся авиаконструкторов. Во время пробега, уверена, спортсмены не раз вспоминали слова напутствовавшего их генерального директора предприятия В.Н. Трусова, который говорил о единении, о силе традиций и о том, что и в каждодневных делах, и в спорте важна сплоченность. «Сила величия пробега в том, что он стал массовым. Когда­то мы начинали его с предприятий нашего города, ­ отметил Владимир Николаевич. ­ Сегодня нас поддерживают коллективы предприятий из других городов, участие в пробеге принимают представители корпорации «Тактическое ракетное вооружение», наши смежники. Смысл пробега – в демонстрации нашей силы, нашего единства и нашей мощи. В уважении памяти тех создателей авиационной техники, которыми сегодня гордится наша страна и весь мир». Заместитель руководителя администрации города Николай Юрьевич Мадфес подчеркнул, что важно, чтобы пробег, который объединяет имена двух выдающихся авиаконструкторов страны, ­ А.Я. Березняка и А.Н. Туполева, объединял не только регионы, не только людей, неравнодушных к спорту, но и объединял нас в стремлении к самым высоким целям ­ тем, которые показали нам авиаконструкторы. Председатель первичной профсоюзной организации предприятия Максим Николаевич Щербаков от лица организационного комитета поздравил участников и вручил всем, в том числе и гостям старта, футболки с символикой пробега. Всего в этом году 60­километровую трассу бегом, на лыжероллерах и велосипедах преодолели 77 спортсменов. Двадцать три из них – полностью бегом, шестеро эту дистанцию преодолели впервые. Это Семен Лунев, Евгений Колесников, Валерий Щербаков и Анастасия Злобина из Дубны и спортсмены из Кимр Евгений Кузнецов и Наталья Помазова. Иван Кукетков, Иван Серебряков, Иван Рычков, Иван Коваленко, Александр Зеленин, Николай Ехлаков, Владимир Сполохов, Дамир Кузяев, Валентина Щербакова, Александр Леженин, Андрей Хачатуров, Алексей Чижов, Алексей Астахов, Владимир Белоусов, Роман Карпенко, Сергей Смирнов и Юрий Шорников уже не первый раз преодолевали дистанцию трассы Дубна – Устиново полностью бегом. Впервые в этом году в Ильинском к пробегу присоединились местные школьники и пробежали несколько километров по родному поселку вместе со спортсменами из Дубны, Кимр, Белого Городка, Сарапула, Тамбова, Арзамаса, Москвы, Домодедова. А у мемориала А.Н. Туполеву участников пробега встречали ребята из Устинова. Вместе с колонной они финишировали у стен бывшей устиновской школы, а ныне патриотического клуба – музея имени выдающегося авиаконструктора Туполева. По многолетней традиции в Кимрах спортсменов приветствовали местные жители, спортсмены и представители администрации ­ начальник управления по физической культуре и спорту В.П. Платонов, а также родоначальник паралимпийского движения, писатель Ю.Е. Вересков. В Устиново участников пробега встречали начальник отдела по культуре, делам молодёжи и туризма администрации Кимрского района М.А.Круглова, директор центра патриотического воспитания им.А.Н.Туполева Н.В.Смирнова и исполняющая обязанности главы Устиновского сельского поселения и Н.Н.Железнякова. Все они внесли посильную лепту, чтобы пробег стал настоящим праздником и достойным событием для каждого его участника. Стоит отметить, что этот пробег не имеет никаких ограничений, в том числе и возрастных. Поэтому ежегодно его участниками становятся ветераны спорта да и просто ветераны. В этом году старейшим участником пробега стал Валентин Шкварин из Кимр, которому исполнилось уже 85 лет. Он полностью преодолел трассу на велосипеде, причем на старт в Дубну из Кимр он тоже приехал на двухколесном транспорте! Впрочем, гордиться можно без преувеличения каждым участником, преодолевшим километры пробега «Дубна­Устиново». Во всяком случае, глядя на их слегка уставшие, но довольные лица, понимаешь, что для них это не только спорт, преодоление себя, но прежде всего причастность к делу наших выдающихся земляков. Анна Французова

Фото Юрия Тараканова

Владимира Рыкова