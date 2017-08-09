В Дубне состоялись особенные соревнования – в турнире по фехтованию на одной дорожке со шпагами в руках встретились 11­-летние спортсмены и ветераны. Турнир был посвящен 20-­летию фехтовального спорта в наукограде, который после многолетнего перерыва сейчас переживает второе рождение. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из наукограда и его окрестностей, Москвы и Московской области, а также других регионов страны. Четкое разделение только по одному признаку – мужчины не сражаются с женщинами. По возрасту ограничений нет. Этой необычной системой дубненский турнир и отличается от других. «На нашем турнире дети фехтуют наравне со взрослыми, – поясняет организатор турнира Валерий Буторов. – Этот турнир ­– один из интереснейших в стране. В принципе, правилами не предусмотрено, чтобы дети фехтовали со взрослыми, но мы взяли на себя этот риск, чтобы «обкатать» молодежь, чтобы они могли посоревноваться и окрепнуть духом». Только в Дубне на одной дорожке со шпагами в руках встречаются 11-­летние спортсмены и ветераны. Для юных это возможность набраться опыта, почувствовать вкус настоящего боя. Более опытные осваивают современные тенденции и новые подходы. «Возраст не важен, можно выиграть за счет техники и опыта, ­ уверен 70­-летний Владимир Малюк. ­Все зависит от того, какую нагрузку я сам себе даю. Скорость с возрастом, конечно, уменьшилась, но навыки остались, и иногда я даже занимаю призовые места». Труднее всего для Валерии Королёвой сражаться с левшами. Этих нестандартных соперников она старается разыскать на каждых соревнованиях. В дубненской секции фехтования таких спортсменов немного, а для победы на соревнованиях требуются домашние заготовки и против них. Нахрапом в этом виде спорта не победить. Как в шахматах, здесь нужны продуманные многоходовые комбинации. «Фехтование – как быстрые шахматы, здесь нужны острый ум и быстрая реакция, – говорит участница турнира Валерия Королева. – Можно обыграть соперника разными методами – заманивать, заводить в подставленные ловушки. Это исключительно интересный вид спорта. Здесь не только «физика» нужна, но и хорошее здоровье, хорошая реакция. Успешный фехтовальщик доложен быть выносливым, как марафонец, сильным, как штангист, быстрым и умным, как шахматист». Итоги смешанных боёв часто непредсказуемы. Это делает турнир в Дубне особенно интересным как для самих спортсменов, так и для болельщиков. В результате 11-­летняя дубненка Александра Столупина выиграла женский зачёт. Лучшим среди мужчин стал 43-­летний москвич Иван Нестеров. Ольга ГРИГОРЬЕВА Фото Юрия ТАРАКАНОВА