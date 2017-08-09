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Фехтование: дети наравне со взрослыми Печать
09.08.2017 10:09

В Дубне состоялись особенные соревнования – в турнире по фехтованию на одной дорожке  со  шпагами в руках встретились 11­-летние спортсмены и ветераны.  Турнир  был посвящен 20-­летию фехтовального спорта в  наукограде,  который после многолетнего перерыва сейчас переживает второе рождение.

В соревнованиях  приняли участие более 60 спортсменов из наукограда  и его окрестностей, Москвы и Московской области, а также других регионов страны. Четкое разделение только по одному признаку – мужчины не сражаются с женщинами.   По возрасту ограничений нет. Этой необычной системой дубненский турнир и отличается от других.

«На нашем турнире дети фехтуют наравне   со  взрослыми, – поясняет организатор турнира Валерий Буторов. – Этот турнир ­– один из интереснейших в стране. В принципе, правилами не предусмотрено, чтобы дети фехтовали со взрослыми, но мы взяли на себя этот риск, чтобы «обкатать» молодежь, чтобы они могли  посоревноваться и окрепнуть духом».

Только в Дубне на одной дорожке со шпагами в руках встречаются 11-­летние спортсмены и ветераны. Для   юных  это   возможность набраться опыта, почувствовать вкус настоящего боя. Более опытные осваивают современные тенденции и новые подходы. «Возраст не важен, можно выиграть за счет техники и опыта, ­ уверен 70­-летний Владимир Малюк. ­Все зависит от того, какую нагрузку я сам себе даю. Скорость с возрастом, конечно, уменьшилась, но навыки остались, и иногда  я даже занимаю   призовые места».

Труднее всего для Валерии Королёвой сражаться с левшами. Этих нестандартных соперников она старается разыскать на каждых соревнованиях. В дубненской секции фехтования таких спортсменов немного,  а для победы на соревнованиях требуются домашние заготовки и против них.   Нахрапом   в этом виде спорта не победить. Как  в шахматах, здесь нужны продуманные многоходовые комбинации.

«Фехтование  – как быстрые шахматы, здесь нужны  острый ум и быстрая реакция, – говорит участница турнира Валерия Королева. – Можно обыграть соперника разными методами – заманивать, заводить в подставленные ловушки. Это исключительно интересный вид спорта. Здесь не только «физика» нужна,  но и хорошее здоровье, хорошая реакция. Успешный фехтовальщик доложен быть выносливым, как марафонец, сильным, как штангист,  быстрым и умным, как шахматист».

Итоги смешанных боёв часто непредсказуемы. Это делает турнир в Дубне особенно интересным как  для самих спортсменов, так и для болельщиков. В результате 11-­летняя дубненка Александра Столупина выиграла женский зачёт. Лучшим среди мужчин стал 43-­летний москвич Иван Нестеров.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

Фото Юрия ТАРАКАНОВА

 
 

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