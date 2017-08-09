Данила Молодой очень ждал этого лета. Ведь впервые в Дубне, в июне, прошел день скейтбординга «Go Skateboarding Day», в котором более ста скейтбордистов наукограда показали свое мастерство и скорость, составив «Наукоград Скейтборд Движение». Именно Даниле пришла идея собрать всех скейтбордистов Дубны. «Это движение было всегда, но поддерживалось без особого энтузиазма, – признается Данила. – Был скейтпарк, который привезли нам по частям, то есть собирали мы его сами. Да и денег на него выделенных он не стоил, даже половины. В нем даже проходили соревнования, но это уже хорошо забытая история. В итоге его просто убрали за «ненадобностью» под предлогом постройки теннисного корта, и на этом месте сейчас вообще ничего нет – просто асфальт за забором. Сейчас ребята катаются на улицах – это наша игровая площадка, наш скейтпарк. Практически в каждом городе, не говоря уже о наукоградах, есть скейтпарк. На мой взгляд, это своего рода один из серьезных показателей успешно развитой городской инфраструктуры. В нашем же случае дубненские экстремалы не могут добиться даже того, чтобы для скейтпарка было выделено отдельное место. Даже были мысли самим строить парк на официально выделенной администрацией территории». Вопрос о развитии скейтбординга неоднократно поднимался в Подмосковье, например, сейчас поддержку ищет проект крытого скейтпарка в городе Щелково «RedCat». Необходимость развития скейтбординга в Дубне хорошо прослеживалась на соревнованиях, ему посвященных. В празднике приняли участие более 100 человек, из них 50 – со скейтбордами и лонгбордами, также соревновались ребята на роликах, велосипедах и самокатах, которые тоже мечтают о скейтпарке, где смогут оттачивать свое мастерство. Очень многих из них объединил скейтбординг. Наш герой Данила Молодой признался: «Я вообще не представляю, кем бы я был без скейтбординга, ведь практически всех, с кем я сейчас общаюсь, объединил этот вид спорта, так что для меня это однозначно намного больше, чем просто фанера на колесах». Этого мнения придерживаются все скейтбордисты Дубны. Они надеются, что на них обратят внимание. Зоя КОНЕВА