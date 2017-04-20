С 8 по 9 апреля в спортивно-оздоровительном клубе «100 пудофф» г. Дубны состоялся очередной турнир по тяжелой атлетике среди детей 2003 года и моложе с участием команд из городов: Сергиев Посад, Дубна, Тверь, Бежецк, Старая Торопа Тверской области, село Боровское Калужской области. А 9 апреля прошли соревнования по классическому жиму штанги лежа – открытый турнир «100 пудофф» среди городских клубов. Оба турнира на призы мастера спорта СССР международного класса А.Н. Цветкова были приурочены к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В первый день на помост вышли дети. Около 50 участников боролись за медали в своих весовых категориях. Среди девочек все три призовых места завоевала дружная и самая многочисленная команда из села Боровское: Виктория Бузаева (сумма двоеборья – 66 кг), на втором месте Полина Шевченко (сумма двоеборья – 46 кг) на третьем – Анастасия Лукина (сумма двоеборья – 30 кг).

Среди юношей в самой «богатырской» категории до 26 кг выиграл Александр Кобзев, село Боровское (сумма двоеборья – 44 кг). В категории 34 кг уверенную победу одержал Никита Смирнов, ДЮСШ «Дубна» (сумма двоеборья – 66 кг).

Самая упорная борьба развернулась в категории до 38 кг между Владиславом Шмелевым, г. Дубна, клуб «100 пудофф», и Максимом Дроздовым из г. Бежецка, который одержал победу с суммой двоеборья 75 кг, в последнем подходе толкнув щтангу весом 43 кг. Результат Шмелева – 73 кг. В категории 42 кг уверенно занял второе место Андрей Пуршев с суммой двоеборья 71 кг, уступив лишь спортсмену из Бежецка Сарварбеку Гаффарову. В категории до 46 кг третье место у Богдана Симахина, ДЮСШ «Дубна» (53 кг). Очень высокий результат показал Степан Понов, выполнив норматив второго взрослого разряда (рывок – 47 кг, толчок – 58 кг). В категории до 50 кг победу одержал Никита Соловецкий из г. Сергиева Посада (сумма двоеборья – 110 кг). В категории до 62 кг победа досталась также спортсмену из Сергиева Посада Андрею Сизикову (сумма двоеборья – 103 кг). Тренирует ребят заслуженный тренер России А.С.Душко. В супертяжелой категории первое место у Данилы Шубина, село Боровское (сумма двоеборья – 138 кг), на втором месте Евгений Барляев (сумма двоеборья – 125 кг), на третьем – Егор Кожевников (сумма двоеборья –120 кг).

9 апреля на помосте соревновались представители клубов «100 пудофф», Дворца спорта «Радуга», университета «Дубна»,«Олимп» – Дубна, «Легион»– Дубна, «Комета», Кимры.

Среди женщин поистине феноменальный результат показала Мария Волкова – 90 кг! Это абсолютно лучший результат по коэффициенту Глоссбренера. Тренируется Мария во Дворце спорта «Радуга». На втором месте Регина Кожина (65 кг), это очень высокий результат, учитывая, что собственный вес спортсменки 52 кг. На третьем месте Анна Юрьева (35 кг), клуб «100 пудофф».

В категории 67,5 кг выиграл Валерий Федингин, клуб «100 пудофф», с результатом 85 кг. В категории 75 кг лучшим стал Роман Майоров, «Олимп», его результат 105 кг. В категории 82, 5 кг победу одержал Александр Терехов, «Олимп», с результатом 132,5 кг. В категории до 90 кг в упорной борьбе выиграл Андрей Борискин (152,5 кг), на втором месте Алексей Елисеев (150 кг), клуб «100 пудофф». По коэффициенту Глоссбренера Борискин – чемпион, на третьем месте Елисеев, а второе место занял наш гость из Кимр Сергей Бушнев. В категории свыше 100 кг Сергей стал чемпионом (170 кг), а в категории до 100 кг выиграл Денис Ильгузин (127,5 кг).

Турниры прошли на высоком организационном уровне. Единственным спонсором и организатором состязаний является клуб «100 пудофф».

Олег КВИТКО