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Древнерусская борьба Печать
16.03.2017 08:31

Борьба  тормоха  – зрелище, показная удаль  молодецкая, с помощью которой много веков назад на Руси парни привлекали к себе внимание красных девиц. Дубненцы обучались  азам этой праздничной борьбы. 

Знание русского рукопашного боя, которым увлекается Константин Кутьин, помогло ему с легкостью разобраться в принципах новой для него борьбы. Она заинтересовала его своей особенностью: борец должен быть одновременно стопроцентно сосредоточен и полностью расслаблен. «Нужно почувствовать напряжение противника, воспользоваться моментом и поймать его на ошибке, – поясняет Константин. – Это как вода. Когда  расслаблен     полностью, плывешь по течению, невозможно взять в руки, сквозь пальцы проходит. А напряжение  – лёд. Он напрягся, стал как кусок льда, с ним уже можно что-то делать».

Необычная забытая русская забава заинтересовала дубненцев. На мастер-классе они познакомились с основными позициями борьбы – вихторой, плахой, торшаком и брутом. Пришли даже девушки, причем  некоторым  удалось несколько раз «уронить» парней.  Главный принцип  – искренность. Не злость и воля к победе, а игра, праздник, зрелище. Удивить соперника, понять его, сделать так, чтобы он «таял» у тебя в руках. Это девушкам под силу.

«Здесь какая-то легкость во взаимодействии,  радость от того, что каждое твое движение  улавливается другим, – делится впечатлениями Светлана Волгина. – Ты не можешь схитрить, взять силой, нужно видеть человека каждое мгновение. И радостно от того, что он тебя видит, понимает. Когда  рождается такое взаимодействие,  это  окрыляет».

Для инструктора по  тормохе Станислава Григорьева из Санкт-Петербурга   эта древнерусская борьба открыла новые миры. Четыре года назад он начал заниматься  этим видом спорта и  чувствует себя другим человеком. «В миру» он бизнесмен, управляет швейным производством. Принципы тормохи с успехом применяет в деловой жизни. «Когда мы боремся, мы взаимодействуем, – поясняет Станислав. – И в этом процессе я могу выбирать:  то ли мне «ломить», то ли договариваться. Каждый раз, когда вижу, что начал «ломить», понимаю, что не то делаю, начинаю  искать возможности консенсуса и вспоминаю, что вокруг-то праздник. И борюсь я со своим товарищем не ради того, чтобы уязвить его, а ради праздника. Так же и в бизнесе – надо договариваться».

Тормоха  –  борьба целительная, которая позволяет заниматься ею  до старости. Она доступна женщинам, детям и пожилым людям,  поэтому активно возрождается и становится все более популярной. Сейчас в России создаётся федерация народной борьбы  тормоха. Энтузиасты хотят придать ей официальный статус вида спорта, чтобы открывать секции и проводить соревнования.

Ольга Григорьева

 
 

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