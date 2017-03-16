Борьба тормоха – зрелище, показная удаль молодецкая, с помощью которой много веков назад на Руси парни привлекали к себе внимание красных девиц. Дубненцы обучались азам этой праздничной борьбы. Знание русского рукопашного боя, которым увлекается Константин Кутьин, помогло ему с легкостью разобраться в принципах новой для него борьбы. Она заинтересовала его своей особенностью: борец должен быть одновременно стопроцентно сосредоточен и полностью расслаблен. «Нужно почувствовать напряжение противника, воспользоваться моментом и поймать его на ошибке, – поясняет Константин. – Это как вода. Когда расслаблен полностью, плывешь по течению, невозможно взять в руки, сквозь пальцы проходит. А напряжение – лёд. Он напрягся, стал как кусок льда, с ним уже можно что-то делать». Необычная забытая русская забава заинтересовала дубненцев. На мастер-классе они познакомились с основными позициями борьбы – вихторой, плахой, торшаком и брутом. Пришли даже девушки, причем некоторым удалось несколько раз «уронить» парней. Главный принцип – искренность. Не злость и воля к победе, а игра, праздник, зрелище. Удивить соперника, понять его, сделать так, чтобы он «таял» у тебя в руках. Это девушкам под силу. «Здесь какая-то легкость во взаимодействии, радость от того, что каждое твое движение улавливается другим, – делится впечатлениями Светлана Волгина. – Ты не можешь схитрить, взять силой, нужно видеть человека каждое мгновение. И радостно от того, что он тебя видит, понимает. Когда рождается такое взаимодействие, это окрыляет». Для инструктора по тормохе Станислава Григорьева из Санкт-Петербурга эта древнерусская борьба открыла новые миры. Четыре года назад он начал заниматься этим видом спорта и чувствует себя другим человеком. «В миру» он бизнесмен, управляет швейным производством. Принципы тормохи с успехом применяет в деловой жизни. «Когда мы боремся, мы взаимодействуем, – поясняет Станислав. – И в этом процессе я могу выбирать: то ли мне «ломить», то ли договариваться. Каждый раз, когда вижу, что начал «ломить», понимаю, что не то делаю, начинаю искать возможности консенсуса и вспоминаю, что вокруг-то праздник. И борюсь я со своим товарищем не ради того, чтобы уязвить его, а ради праздника. Так же и в бизнесе – надо договариваться». Тормоха – борьба целительная, которая позволяет заниматься ею до старости. Она доступна женщинам, детям и пожилым людям, поэтому активно возрождается и становится все более популярной. Сейчас в России создаётся федерация народной борьбы тормоха. Энтузиасты хотят придать ей официальный статус вида спорта, чтобы открывать секции и проводить соревнования. Ольга Григорьева