Чем хуже – тем лучше. Резкое потепление порадовало участников гонок на кубок Дубненского клуба внедорожников, которые впервые прошли в окрестностях наукограда. С приходом оттепели трасса стала еще сложнее, еще непроходимее, а значит, интереснее. В ход пошли лебедки, якоря и домкраты… Организаторы сделали все возможное, чтобы участникам соревнования было как можно тяжелее преодолевать препятствия. Сергей Ляпунов лично обкатал все интересные точки на своем УАЗе. Жалеет только об одном – регламент запрещает организаторам участвовать в зачёте. Уж больно трасса получилась заманчивая – труднопроходимая, с высокими резкими трамплинами, снежными преградами. «Чем труднее, тем интереснее, гонщики приезжают к нам, чтобы преодолевать себя, природу, условия, подъемы и спуски, – говорит Сергей. – Мы им предоставили для этого максимум возможностей. Кроме того, учтены пожелания постоянных участников – теперь больше прямых скоростных участков, затяжных поворотов». «Самая интересная за сезон трасса, – говорит Левон Осипов, пилот из Конакова. – Такую и проходить приятно – трудная, с высокими трамплинами, резкими поворотами. Хороший трамплин позволяет разогнаться. В прошлом году был маленький разгон, а тут уже полноценно можно прыгнуть. А трудно, наверное, было на зигзагах – это такие повороты, где приходилось сбавлять скорость и терять время». Все без исключения гонщики довольны тем, что погода испортилась. Мокрый снег и морось привели к тому, что трасса стала скользкая, опасная. Квадроциклы все труднее удерживать на скорости на поворотах. Пилоты – будто из стали, держатся молодцом, а вот техника не выдерживает. «Квадроциклисты справляются, у них стальные нервы, а у техники «летят» запчасти, – констатирует организатор соревнований по зимнему спринту «Морозко-2017» Тимур Пашаев. – Насыпало еще снежка сверху на трассу, она стала жидкая, очень трудно преодолевать повороты». Чем больше грязи, тем зрелищнее соревнования. На трассе для самых серьезных, подготовленных машин штурманы только успевают крепить лебедки. Обе переправы через ручей не пустуют ни минуты. На каждой, проходя очередной круг, застревают по капот в грязи сразу по две-три машины. Ситуация для участников ожидаемая. Машины оборудованы лебедками, припасены якоря, домкраты. Все готовы к преодолению водных, снежных и грязевых преград – довольные и по пояс в болотной жиже. «Грязь это всегда хорошо, интересно, нам интереснее, зрителям, а участникам – сложнее, – говорит Тимур. – Тем не менее, они это любят. Это их стихия. Закончить гонку грязным по брови и с чувством выполненного долга протереть глаза, чтобы увидеть собственный результат». В этом году соревнования впервые проходят на кубок Дубненского клуба внедорожников. Две трассы – простая и сложная. По первой сначала откатали квадроциклы. За ними пошли стандартные джипы. Их было рекордно много – почти 30 машин. Каждая на скорость преодолевала два круга. Одновременно «подготовленные» на своем участке героически боролись с болотами, насыпными снежными валами и ручьём. За 101 минуту им нужно было пройти как можно больше кругов. Павел Воронин – постоянный участник гонок «Дубна-Трофи». Возможности своей машины он знает отлично, в его руках она послушна. Очень бойко прошел несколько первых кругов, буквально перелетая через болота. Надолго его задержал ручей. «Отличная гонка, с приключениями, очень рассчитываем на лебедку, – говорит Павел, – круги я уже не считаю, сбился». С трассы сошли всего два экипажа. Машины отказали, и их пришлось вызволять эвакуатором. Остальные дошли до финиша. Самым быстрым среди квадроциклистов стал Константин Шагин из Талдома. Стандартную трассу первым прошел Станислав Зубов из города Видное. Гонку подготовленных выиграл кимрский экипаж Дениса Просвирнина. За 99 минут он успел «намотать» 11 кругов по сложнейшей трассе. Кубок клуба «Дубна-Трофи» проводится впервые. Зимний спринт «Морозко» – первый этап соревнования. В программу «Летнего зачета» впервые войдет новая задача – ориентирование в лесу, так называемое «В поисках йети». Ольга ГРИГОРЬЕВА