Впервые в Дубне состоялись отборочные соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди молодежи. Цель – сформировать команду для участия в региональном этапе. В основном участниками пробных стрельб стали члены движения «Юнармия». Расскажем о том, кто попал в десятку и в городскую команду.

Все юнармейцы десятой школы сегодня стреляют в тире. За две недели существования отряда они стали настоящей командой – болеют друг за друга, ждут результатов. Это их первые соревнования в новом статусе. «Хочется верить, что участие в этом молодежном движении поможет им в учебе, – надеется учитель ОБЖ школы №10 Ольга Клочкова. – Ребята совсем недавно вступили в отряд, но я уже вижу сдвиги в лучшую сторону – и в учебе, и в поведении».

Для каждого из участников эти стрельбы – редкая возможность пообщаться с дипломированным инструктором. Многие из них планируют вскоре сдавать нормы ГТО. Здесь им раскрывают секреты 100-процентного попадания в яблочко. «Тело должно быть расслаблено, прицеливаеться надо тщательно и не торопясь, – учит инструктор по стрельбе из пневматического оружия Виталий Красильников. – Дыхание задерживается только на выдохе на 3-5 секунд. В этот момент нужно плавно нажать на спусковой крючок».

Большинство участников отборочных соревнований по стрельбе – юнармейцы из разных школ и студенты. Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» пришло в наукоград всего две недели назад. Это его первое спортивное мероприятие. «Как говорится, наш бронепоезд стоит на запасном пути, – шутит начальник городского штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Павел Насонов. – Основная цель нашей организации – воспитание патриотизма в детях, приобщение их к здоровому образу жизни».

В соревнованиях приняли участие почти 70 человек от 11 до 35 лет. Из лучших стрелков младшей группы планируется сформировать команду, которая примет участие в спортивных стартах в рамках движения «Юнармия». В ближайшее время ее дополнят бегунами, борцами, футболистами. Дубну будут представлять лучшие спортсмены.

Ольга ГРИГОРЬЕВА