С 18 по 22 января в зале тяжелой атлетики на СОБ «Чехов» состоялся XII Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике памяти заслуженного тренера России М.С. Окунева на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Владимировича Берестова. В этом году в соревнованиях участвовали спортсмены из 19 регионов России.

Это было одно из самых многочисленных состязаний – около 500 детей различного возраста боролись за медали на помосте олимпийской базы. На турнире присутствовали «звезды» тяжелой атлетики чемпионы России, Европы, мира и Олимпийских игр Михаил Кокляев, Дмитрий Берестов (главный организатор турнира, директор спортшколы МГФСО), Татьяна Каширина - самая сильная женщина планеты.

Это был поистине грандиозный праздник для детей, их родителей, тренеров, судей и зрителей, что еще раз доказывает огромную пользу детской тяжелой атлетики. Хорошо подготовленные, подтянутые, физически крепкие ребята выходили на помост и боролись не только с соперниками, но и со штангой, и с собой.

За Дубну, клуб «100 пудофф», замечательно выступили четыре участника: из 24 подходов 20 – успешных. В результате Иван Погула, школа №2, в категории до 28 кг в упорной борьбе с Николаем Жерит из Старой Торопы всего на один килограмм опередил соперника и стал чемпионом (рывок – 19 кг, толчок – 22 кг, сумма двоеборья – 41) в младшей возрастной группе. В категории до 40 кг Андрей Пуршев, школа№2, в упорной борьбе занял третье место (рывок – 30 кг, толчок - 35кг), пропустив вперед лишь Ивана Бондарева из г. Калач и Тиграна Хачатряна из п. Малое Карпино.

В категории до 34 кг в старшей возрастной группе, одной из самых многочисленных (24 участника!), хорошо выступил Владислав Шмелев, лицей №11. Пять из шести подходов принесли достойный результат (рывок – 28 кг, толчок – 39 кг) и почетное 5 место!

В последний день соревнований выступал дебютант Евгений Барляев, школа№5, в категории до 77 кг. Использовав пять подходов (рывок – 54 кг, толчок – 72 кг), Евгений занял 6 место, улучшив сумму двоеборья на 9 кг. Тренирует ребят м.с.м.к. СССР А.Н. Цветков.

В категории 32 кг хорошо выступил единственный участник Никита Смирнов, школа №8 (рывок – 27 кг, толчок – 33 кг), и занял почетное 3 место. В ДЮСШ «Дубна» его тренируют В.Ю. Емельянов и В.В. Афанасьев.

Хотелось бы отметить, что из множества государственных клубов, детских спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва, участвующих в турнире, негосударственный клуб «100 пудофф» из Дубны был единственным.

Торжественное награждение победителей провели почетные гости турнира: заслуженные тренеры России, олимпийские чемпионы, мастера спорта, победители различных чемпионатов и первенств по тяжелой атлетике.

А.Н. Цветков, мастер спорта международного класса