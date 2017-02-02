Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Большой турнир среди самых маленьких Печать
02.02.2017 09:09

С 18 по 22 января в зале тяжелой атлетики на СОБ «Чехов» состоялся XII Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике  памяти заслуженного тренера России М.С. Окунева на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Владимировича Берестова. В этом году в соревнованиях участвовали спортсмены из 19 регионов России. 

Это было  одно из самых многочисленных состязаний – около 500 детей различного возраста боролись за медали на помосте олимпийской базы.  На турнире  присутствовали «звезды»  тяжелой  атлетики чемпионы России, Европы, мира и Олимпийских игр Михаил Кокляев,  Дмитрий Берестов (главный организатор турнира, директор спортшколы МГФСО), Татьяна Каширина - самая сильная женщина планеты.

Это был поистине грандиозный праздник для детей, их родителей, тренеров, судей и зрителей, что еще раз доказывает  огромную  пользу  детской тяжелой  атлетики.  Хорошо  подготовленные,   подтянутые, физически крепкие  ребята выходили на помост и боролись не только с соперниками,  но и со штангой,  и с собой.

За Дубну,  клуб «100  пудофф»,  замечательно  выступили  четыре участника:  из 24 подходов 20 – успешных.  В  результате Иван Погула,  школа №2,  в категории до 28 кг в упорной борьбе с Николаем Жерит  из Старой Торопы всего на один килограмм опередил соперника и стал чемпионом (рывок – 19 кг,  толчок – 22 кг, сумма двоеборья – 41) в младшей возрастной группе.  В категории до 40 кг Андрей Пуршев,  школа№2, в упорной борьбе занял третье место (рывок – 30 кг, толчок - 35кг), пропустив вперед лишь Ивана Бондарева из г. Калач и Тиграна Хачатряна  из п. Малое Карпино.

В категории до 34 кг в старшей возрастной группе,  одной из самых многочисленных (24 участника!),  хорошо выступил Владислав Шмелев, лицей №11.  Пять  из шести  подходов принесли  достойный  результат (рывок – 28 кг, толчок –  39  кг) и  почетное 5 место!

В последний день соревнований выступал дебютант Евгений Барляев, школа№5, в категории до 77 кг.  Использовав пять подходов  (рывок – 54 кг,  толчок – 72 кг),  Евгений занял 6 место,  улучшив сумму двоеборья на 9 кг. Тренирует ребят  м.с.м.к.  СССР  А.Н. Цветков.

В категории 32 кг хорошо выступил единственный участник Никита Смирнов, школа №8 (рывок – 27 кг,  толчок – 33 кг), и занял почетное 3 место. В ДЮСШ «Дубна» его тренируют В.Ю. Емельянов и В.В. Афанасьев.

Хотелось бы отметить, что из  множества  государственных клубов, детских спортивных школ и спортивных  школ олимпийского резерва, участвующих в турнире,  негосударственный клуб «100 пудофф» из Дубны был единственным.

Торжественное награждение победителей провели почетные гости турнира: заслуженные тренеры России, олимпийские чемпионы, мастера спорта, победители различных чемпионатов и первенств по тяжелой атлетике.

А.Н. Цветков, мастер спорта международного класса

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  
< Февраля 2017 >
П В С Ч П С В
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Курсы валют на 03 Февраля (cbr.ru)
byrBYR31.02(-0.14)
usdUSD59.99(-0.32)
eurEUR64.73(-0.30)
uah10 UAH22.19(-0.07)
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо