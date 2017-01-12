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Достойный результат Печать
12.01.2017 09:32

В декабре минувшего года во Дворце спорта  «Салют» в   г.  Долгопрудном  состоялся чемпионат мира по пауэрлифтингу среди спортсменов  всех  возрастов,  в том числе и женщин, при  обьединении  трех международных федераций  GPA   IPL  и LPO  и  Российских федераций СПР  (Союз  пауэрлифтеров  России) и  WRPF.

Около двух тысяч участников – представителей 33 стран мира – в разных  весовых категориях и разных номинациях  боролись на помосте за медали.  На чемпионат приехали участники из  разных уголков нашей страны – Сибири,  Урала,  Дальнего  Востока, Москвы и Санкт-Петербурга.  Также разыгрывался командный зачет среди российских клубов.

Этот поистине грандиозный праздник силы,  красоты и молодости,  прекрасно организованный нашими российскими федерациями  СПР и WRPF  в лице Дружнецкого  и Сарычева,  прошел на высоком организационном уровне в духе патриотизма и взаимной поддержки.

Россию,  Московскую  область,  Дубну и клуб  «100 пудофф»  представляли одиннадцать спортсменов.  В первый день на помост вышли женщины. В  весовой категории до 52 кг в безэкипировочном  дивизионе среди юниорок третье  место заняла Виктория  Баранникова  (сумма троеборья  – 185 кг), на втором месте  Регина Кожина  (260 кг),  клуб  «100 пудофф», Дубна.  В  весовой категории до 60 кг среди юниорок победу одержала  Александра Артемьева  (252,5 кг).   Среди ветеранок  в возрастной группе 40-44 лет в  категории 67,5 кг  победила Екатерина Погула  (сумма троеборья  – 192,5 кг в без экипировочном дивизионе в бинтах), клуб «100 пудофф».

На другой  день выступал  дубненец Сергей Писарев  в тяге становой в однослойной экипировке в категории  до 82,5. Его результат  –  270 кг  и, соответственно, второе место. В этот же день успешно выступил его брат  Александр Писарев  в весовой категории  до 75 кг, пауэрлифтинг в бинтах,  возрастная группа  – юноши  (сумма троеборья – 560 кг). Спортсмен  установил два мировых рекорда среди юношей  (225 – присед и 240 – тяга становая). Наш Юрий Сахаров  в основной возрастной группе в весовой категории   90 кг в безэкипировочном  дивизионе занял 3 место с результатом 655 кг.

Отличились и другие дубненские спортсмены. Так, Алексей Серик   в приседании в однослойной экипировке в весовой категории  до 140 кг занял второе место с результатом  305 кг. Чемпионом в возрастной группе 45-49 лет  в пауэрлифтинге без  экипировки  в  весовой  категории до 110 кг стал Игорь Шарапов результат в сумме троеборья 700 кг!

В весовой категории до 82,5 кг в однослойной экипировке в пауэрлифтинге победа  в упорной борьбе досталась  м.с.м.к. Василию  Цветкову. Его результат –  845 кг –  поистине феноменальная сумма троеборья на 10 кг превышает его личные достижения.  И  завершил  выступления его отец, Александр Цветков, м.с.м.к.  по  тяжелой  атлетике  в  весовой  категории  до 100 кг в пауэрлифтинге в бинтах с новым  мировым рекордом в приседании 242,5 кг  в   группе 55-59 лет  (сумма двоеборья –  622,5 кг).  Его успехи – второе  место  в параллельном зачете,  первое место  в тяге становой (252,5 кг)  и второй  абсолютный результат в тяге среди ветеранов всех возрастов и категорий.

В командном зачете клуб «100 пудофф»  (Дубна)  вошел в первую шестерку.  Этот  поистине достойный  результат  стал возможен благодаря стараниям тренеров и  администрации клуба. А  ведь  на чемпионате выступали  титулованные спортсмены, к примеру, легенда  пауэрлифтинга Вадим  Кахута  (г. Нижнекамск)   установил мировой рекорд  в  жиме без экипировки  – 272 кг! Участниками чемпионата также были  известные тяжелоатлеты Михаил Кокляев, Александр Клюшев,  Андрей Маланичев,    Михаил Сидорычев, а также  абсолютный чемпион мира  Андрей Беляев  (г.  Вятка).

Кирилл ОРЛОВ
 

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