В декабре минувшего года во Дворце спорта «Салют» в г. Долгопрудном состоялся чемпионат мира по пауэрлифтингу среди спортсменов всех возрастов, в том числе и женщин, при обьединении трех международных федераций GPA IPL и LPO и Российских федераций СПР (Союз пауэрлифтеров России) и WRPF. Около двух тысяч участников – представителей 33 стран мира – в разных весовых категориях и разных номинациях боролись на помосте за медали. На чемпионат приехали участники из разных уголков нашей страны – Сибири, Урала, Дальнего Востока, Москвы и Санкт-Петербурга. Также разыгрывался командный зачет среди российских клубов. Этот поистине грандиозный праздник силы, красоты и молодости, прекрасно организованный нашими российскими федерациями СПР и WRPF в лице Дружнецкого и Сарычева, прошел на высоком организационном уровне в духе патриотизма и взаимной поддержки. Россию, Московскую область, Дубну и клуб «100 пудофф» представляли одиннадцать спортсменов. В первый день на помост вышли женщины. В весовой категории до 52 кг в безэкипировочном дивизионе среди юниорок третье место заняла Виктория Баранникова (сумма троеборья – 185 кг), на втором месте Регина Кожина (260 кг), клуб «100 пудофф», Дубна. В весовой категории до 60 кг среди юниорок победу одержала Александра Артемьева (252,5 кг). Среди ветеранок в возрастной группе 40-44 лет в категории 67,5 кг победила Екатерина Погула (сумма троеборья – 192,5 кг в без экипировочном дивизионе в бинтах), клуб «100 пудофф». На другой день выступал дубненец Сергей Писарев в тяге становой в однослойной экипировке в категории до 82,5. Его результат – 270 кг и, соответственно, второе место. В этот же день успешно выступил его брат Александр Писарев в весовой категории до 75 кг, пауэрлифтинг в бинтах, возрастная группа – юноши (сумма троеборья – 560 кг). Спортсмен установил два мировых рекорда среди юношей (225 – присед и 240 – тяга становая). Наш Юрий Сахаров в основной возрастной группе в весовой категории 90 кг в безэкипировочном дивизионе занял 3 место с результатом 655 кг. Отличились и другие дубненские спортсмены. Так, Алексей Серик в приседании в однослойной экипировке в весовой категории до 140 кг занял второе место с результатом 305 кг. Чемпионом в возрастной группе 45-49 лет в пауэрлифтинге без экипировки в весовой категории до 110 кг стал Игорь Шарапов результат в сумме троеборья 700 кг! В весовой категории до 82,5 кг в однослойной экипировке в пауэрлифтинге победа в упорной борьбе досталась м.с.м.к. Василию Цветкову. Его результат – 845 кг – поистине феноменальная сумма троеборья на 10 кг превышает его личные достижения. И завершил выступления его отец, Александр Цветков, м.с.м.к. по тяжелой атлетике в весовой категории до 100 кг в пауэрлифтинге в бинтах с новым мировым рекордом в приседании 242,5 кг в группе 55-59 лет (сумма двоеборья – 622,5 кг). Его успехи – второе место в параллельном зачете, первое место в тяге становой (252,5 кг) и второй абсолютный результат в тяге среди ветеранов всех возрастов и категорий. В командном зачете клуб «100 пудофф» (Дубна) вошел в первую шестерку. Этот поистине достойный результат стал возможен благодаря стараниям тренеров и администрации клуба. А ведь на чемпионате выступали титулованные спортсмены, к примеру, легенда пауэрлифтинга Вадим Кахута (г. Нижнекамск) установил мировой рекорд в жиме без экипировки – 272 кг! Участниками чемпионата также были известные тяжелоатлеты Михаил Кокляев, Александр Клюшев, Андрей Маланичев, Михаил Сидорычев, а также абсолютный чемпион мира Андрей Беляев (г. Вятка). Кирилл ОРЛОВ