24 декабря, накануне празднования дня рождения знаменитого авиаконструктора, основателя одного из градообразующих предприятий – ГосМКБ «Радуга», на стадионе «Волна» прошла традиционная лыжная эстафета, за победу в которой боролись 22 команды: подразделения ГосМКБ «Радуга», сборные команды предприятий, организаций, вузов и общеобразовательных школ города. По числу команд, принявших участие в лыжной гонке, за всю историю проведения этих зимних соревнований, стартовавших в 1980 году, эстафета вновь стала рекордной. Погода выдалась замечательной! В отличие от прошлого года, снега было предостаточно – он выпал за 2 месяца до стартов, дав возможность участникам хорошо подготовиться к соревнованиям. Настроение у всех было бодрым и праздничным. Приятным сюрпризом для собравшихся стали Дед Мороз со Снегурочкой, приехавшие поздравить участников спортивного праздника. Дед Мороз напомнил всем, не успевшим написать ему письма, поторопиться сделать это до праздника, чтобы он успел подготовить подарки и помог исполнить задуманные мечты. В 11 часов утра все участники были построены и готовы к началу соревнований. Присутствующих поприветствовал генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Владимир Николаевич Трусов, пожелавший спортсменам удачного старта и победного финиша. Руководитель предприятия от всей души поздравил всех с приближающимся Новым годом и сам лично дал команду «Старт» выступающим первыми командам ГосМКБ «Радуга». Лыжная эстафета стала завершающим этапом спартакиады, которая в течение года проходила на предприятии. Первыми вышли на старт соратники Александра Яковлевича Березняка: Станислав Сохацкий, Анатолий Ломтев, Владимир Лисенков, Владимир Терехов, Евгений Очагов, Владимир Рыков, Николай Есечко, Мария Любимова, Валентин Головко, Валентина Кузьмина, Екатерина Назарова, Виктор Пучков. Пробежав два круга, они отправились возлагать цветы к бюсту первого Главного конструктора ГосМКБ «Радуга» А.Я. Березняка. Следует отметить, что среди этих спортсменов есть кандидаты и мастера спорта. Несмотря на солидный возраст, они остаются в строю: не только работая, но и активно участвуя в спортивных мероприятиях и туристических походах, которые организует ГосМКБ «Радуга». Во время мероприятия звучали песни автора-исполнителя Евгения Очагова, кандидата в мастера спорта по зимнему полиатлону. У Евгения Семеновича недавно вышел очередной поэтический сборник «Лыжи – крылья счастья» с текстами песен, посвященных спортивным увлечениям и друзьям по спорту и туризму. В этот сборник также вошла песня о лыжной эстафете памяти А.Я.Березняка, написанная в 1985 году. Бессменный главный судья соревнований Виктор Захарович Червяков, комментируя происходящее на стадионе, успевал рассказывать об участниках лыжной гонки и истории проведения эстафеты. Более 40 лет возглавляющий коллектив физкультуры ГосМКБ «Радуга», именно он стал инициатором проведения этих и многих других соревнований, без которых уже трудно представить спортивную жизнь города. Подразделения ГосМКБ «Радуга» выставили 7 команд. Победительницей стала сборная команда Службы главного инженера, Представительства заказчика и профкома: Артем Жучков, Надежда Погорелова и Максим Щербаков преодолели дистанцию за рекордно короткое время – 11 минут и 52 секунды. Команда в этом составе второй год подряд становится чемпионом эстафеты. По сравнению с прошлым годом они улучшили время прохождения дистанции более чем на 2 минуты! На вопрос о том, что помогает им побеждать, капитан команды Надежда Погорелова ответила: «Сила духа, сила воли, позитив и работа над собой! Профсоюзный комитет является организатором проведения всех спортивных соревнований, поддерживает его развитие на предприятии, а значит, мы обязаны быть в авангарде, показывать пример и словом, и делом!» Команда 3-го и 7-го отделений финишировала второй с результатом 12 минут 54 секунды. В ее составе Василий Черников, Ирина Кандель и Сергей Зацепа. Третье место заняла сборная команда Управления и 1-го комплексного отдела: Виктор Белов, Елена Фалахова и Андрей Мордвинцев прошли дистанцию за 13 минут 15 секунд. Далее места распределились следующим образом: 4 – команда ОК-2 и ОК-5; 5 – сборная команда цехов; 6 – сборная команда Центра информационных технологий, 4-го и 11-го отделений и ЛИДБ; 7 – служба качества и режима. Следующими на старт вышли сборные команды организаций и предприятий города, студенты и школьники. В этом году команды выставили Объединенный институт ядерных исследований, Госуниверситет «Дубна», ДЮСШ «Волна», ДЮСШ «Истина» и 2 команды – ДЮСШ «Дубна». Общеобразовательные школы представили 9 команд: школа №5, школа №7, три команды – школа №1 и четыре – гимназия №3. Среди сборных команд предприятий, организаций и вузов не было равных ДЮСШ «Истина»: команда в составе Николая Бутилкина, Виктории Коваль и Сергея Рябова прошла дистанцию за 9 минут 50 секунд. Второй пришла к финишу команда ДЮСШ «Волна» за 10 минут 39 секунд, в ее составе: Александр Филиппов, Валентина Щербакова и Егор Шлыков. 3 место – у команды ОИЯИ: Максим Полицин, Алина Аликина и Александр Гражданкин показали общее время прохождения дистанции – 11 минут 55 секунд. Далее с минимальным разрывом от них финишировали команды ДЮСШ «Дубна» и университета «Дубна». Среди команд общеобразовательных школ свой чемпионский титул вновь подтвердила гимназия №3 в составе Валерия Щербакова, Анастасии Иноземцевой и Артема Фокина: она пришла к финишу первой с результатом 10 минут 47 секунд. 2 призовое место – у команды школы №1 имени А.Я. Березняка: Вадим Глазов, Елизавета Пилюгина и Данил Юренков показали результат 12 с половиной минут. 3 место – у второй команды гимназии №3, в составе которой выступили Данил Фалахов, Таисия Нургалиева и Максим Аргунов, преодолевшие дистанцию за 13 минут 9 секунд. Далее места в турнирной таблице распределились следующим образом: 4 место – гимназия №3 (3 команда), 5 – школа №7, 6 – школа №5, 7– школа №1 им. А.Я. Березняка (2 команда), 8 – гимназия №3 (4 команда), 9 – школа №1 им. А.Я. Березняка (3 команда). Председатель профсоюзной организации ГосМКБ «Радуга» Максим Щербаков рассказал, что лыжная эстафета имени А.Я. Березняка традиционно собирает большое количество участников, с каждым годом количество команд растет. Максим Николаевич отметил, что лыжная трасса в этом году замечательная, и результаты команд – высокие. Абсолютно лучший результат среди женщин показали сразу две спортсменки: Валентина Щербакова и Виктория Коваль, преодолевшие свой этап эстафеты (800 метров) за 2 минуты 12 секунд. Среди мужчин на дистанции 1600 метров лучший результат у Николая Бутилкина. В этом году организаторы эстафеты отошли от традиции вручения переходящих кубков победителям. Награды останутся у команд на вечное хранение. Помимо кубков, обладатели призовых мест получили дипломы и медали, а памятные подарки достались абсолютно всем участникам соревнований! Евгения ШТАЙН Фото Юрия ТАРАКАНОВА