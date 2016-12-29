В муниципальном выставочном зале ДК «Октябрь» 17 декабря открылась ретроспективная выставка, посвященная 10-летию творческого объединения «Художники Дубны». Более 80 работ, написанных в разные годы своей творческой деятельности, представили около 30 художников, как хорошо известные, так и дебютанты.

Тематика представленных работ очень разнообразна: зимний лес и напоенные солнцем летние равнины, горный пейзаж и уютные дворики приморских городов, натюрморты с щедрыми дарами осени, графические портреты, сказочные сюжеты и роскошные букеты цветов. Многие картины уже знакомы дубненским ценителям изобразительного искусства: по традиции последних лет, завершающая творческий год выставка – ретроспективная, где художники представляют свои лучшие работы..

Семья художников растет, на сегодняшний день их 59 человек. Ежегодно творческое объединение проводит 3-4 коллективные, а также персональные выставки. Александр Пасько, руководитель творческого объединения «Художники Дубны», считает, что его создание стало возможным именно благодаря наличию в городе выставочного зала: Художникам важно иметь возможность обмениваться профессиональным опытом, делиться впечатлениями и обязательно участвовать в выставках.

В январе 2005 года он открылся на Площади мира: это событие ознаменовало новую веху в творческой жизни города. Вскоре выставочный зал вошел в структуру художественной школы, в нем появился администратор, а через некоторое время он приобрел новое «место прописки» – в ДК «Октябрь». Здесь сделали хорошую систему освещения, приобрели дополнительные стенды, которые помогают расширить экспозицию, оборудование для удобного размещения авторских работ.

Идея создания творческого объединения прозвучала в 2006 году от заслуженного художника РФ Алексея Качана. Его поддержали активные художники, которые первыми вошли в его состав, а со временем в творческое объединение стали приходить художники не только из Дубны, но и близлежащих городов. Сотрудничество развивалось, и уровень выставок с каждым годом, по мнению самих художников, возрастал. Здесь же стали выставлять экспозиции работ приглашенных художников, проводить фотовыставки, выставки декоративно-прикладного творчества.

Администратор выставочного зала Наталья Шувикова стала организатором творческих встреч, участниками которых в том числе были и разносторонне талантливые члены творческого объединения, которые, помимо профессионального владения изобразительным искусством, замечательно поют, играют на музыкальных инструментах и пишут книги. Художники проводят большую работу и по художественному воспитанию, выступая на встречах для детей и взрослых, это Дмитрий Ефремов, Александр Куманьков и Ольга Трифонова.

Формы работы с годами меняются. Недавно был создан клуб художников, которые собираются в выходной день выставочного зала, чтобы пообщаться на профессиональные темы, обсудить общие вопросы и вместе поработать. В дальнейшем планируется проводить тематические выставки. Например, в апреле состоится выставка портретов, также задумана экспозиция, посвященная памяти известных в городе художников.

Александр Пасько отметил: «Будучи единомышленниками в отношении к русской культуре и искусству, мы вместе работаем и активно участвуем в культурной жизни нашего города». В какой-то момент выставочного зала стало мало, и работы художников творческого объединения в виде постоянной экспозиции разместились на стенах Дворца культуры «Октябрь», украшая его интерьеры. А чтобы иметь возможность участвовать в творческих мероприятиях Московской области, в городе было создано Дубненское отделение Союза художников Подмосковья, куда вошли многие члены творческого объединения.

На открытии выставки вновь затронули тему о необходимости строительства отдельного здания для Школы искусств, открытии в городе еще одного выставочного зала и художественного музея.

Людмила Кузминова, начальник отдела культуры администрации г.Дубны, вручила грамоты «За активную творческую деятельность, большой вклад в культурную жизнь города и в связи с 10-летием творческого объединения «Художники Дубны» самым активным членам творческого объединения – Александру Куманькову, Алексею Качану, Анатолию Золотаренко, Владимиру Базилевскому, Василию Городилину, Дмитрию Ефремову, Юрию Мешенкову, Ольге Трифоновой и Наталье Шувиковой.

Евгения ШТАЙН