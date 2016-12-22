Завершилась Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая прошла в наукограде пятый год подряд и собрала рекордное количество участников – 32 человека. Заключительным стартом стало Открытое первенство по плаванию – оно состоялось 10 декабря во Дворце спорта «Радуга». Участниками спартакиады стали члены городского клуба спортсменов-инвалидов «Развитие» (КСИ) и старшеклассники общеобразовательной школы «Возможность». Соревнования, которые проходили в течение всего года, включали 5 видов спорта – шашки, дартс, настольный теннис, стрельбу и плавание. В Открытом первенстве по плаванию состязались 10 мужчин и 2 женщины. Борьба проходила в двух группах на дистанциях 25 и 50 метров. Впервые вне конкурсной программы выступили юные пловцы Арсений Чернышов и Юлия Григорьева, которые вышли на старт вместе со своими родителями. Призовые места одинаковым образом распределились на обеих дистанциях. Чемпионами среди мужчин в своих групповых категориях стали Антон Кухарев (школа «Возможность») и Антон Кудряшов (КСИ), «серебро» - у Михаила Кухарева (КСИ) и Александра Шарова (КСИ), «бронза» досталась Артему Баранову (КСИ) и Николаю Арановичу (КСИ). Среди женщин соревнования проходили в одной группе, чемпионкой признана Екатерина Ершова (КСИ). Клуб спортсменов-инвалидов «Развитие», созданный в марте 2008 года, на сегодняшний день объединяет около 70 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Каждый из них посещает как индивидуальные, так и групповые занятия по лечебной физкультуре, общефизической подготовке и выбранным согласно увлечениям видам спорта, которые проходят в тренажерном зале, плавательном бассейне и зале настольного тенниса. График тренировок довольно плотный и составлен с учетом возможностей членов клуба, так как большинство из них – работающие люди. Руководитель клуба Владимир Белоусов рассказал, что в задачи объединения входит не только обеспечение спортсменам-инвалидам условий для общего укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни, привлечения к участию в соревнованиях и других физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Не менее важным направлением деятельности дружный коллектив клуба считает социальную адаптацию и интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями, а также расширение их круга общения. «Почему социализация через спорт – идеальный способ? Спортивные занятия подразумевают режим, поэтому человек учится строить четкий распорядок дня. Через физические упражнения приходит понимание того, что результат требует определенного труда, порой через усталость и мышечную боль. У нас они учатся бороться не только за спортивные достижения, но и за победы над самим собой. А через некоторое время люди видят, что при желании они могут сделать то, о чем раньше даже не догадывались. Приходит вера в себя, которая помогает не только в спорте, но и во всех сферах жизни. Если поначалу многих на занятия сопровождали родные, то сейчас они добираются самостоятельно. Во дворце спорта и в городском спортивном сообществе спортсменов-инвалидов хорошо знают и очень уважительно к ним относятся»,– отметил Владимир Евгеньевич. В спортивном зале клуба – во всю стену фотолетопись, рассказывающая об интересной и насыщенной жизни спортсменов. Кто-то пришел сюда совсем юным, успел вырасти, возмужать и достичь хороших результатов. Многие стали успешно выступать в спартакиадах по месту своей работы и участвовать в городских спортивных мероприятиях. Александр Шаров занимается в клубе с самого его основания. «Преодолевать свои невзгоды в одиночку сложнее, – рассказывает он. – А здесь, соперничая друг с другом, можно проверить свои способности и развивать их дальше». Антон Кудряшов рад, что, кроме успехов в спорте, клуб подарил ему много новых друзей, с которыми он общается помимо тренировок. Его высокие результаты в плавании говорят о готовности участия в состязаниях более высокого уровня. В клубе есть достойные пловцы, поэтому в следующем году планируют выезд на региональные соревнования по плаванию. А в сентябре уходящего года команда КСИ «Развитие» из семи человек приняла участие в чемпионате Московской области по легкой атлетике, который прошел в подмосковном Подольске для спортсменов-инвалидов. Анна Мещерякова завоевала титул чемпионки Московской области в беге на 100 метров и стала серебряным призером по прыжкам в длину. Звание сильнейшего по прыжкам в длину завоевал Сергей Лесников, а серебряным призером стал Михаил Колганов. Спортсмен клуба Михаил Кухарев – двукратный вице-чемпион Московской области по бегу на 100 и 800 метров. Хорошие результаты показали Александр Шаров, Артем Баранов и Андрей Балакирев. КСИ «Развитие» активно сотрудничает со школой «Возможность» для детей с ограниченными возможностями здоровья, привлекая ребят к своим мероприятиям. Подрастая, они приходят в клуб Дворца спорта «Радуга», осознав, что спорт – важная составляющая их жизни. Организаторы спартакиады отметили, что с каждым годом растет не только количество участников, но и спортивные результаты. По итогам V Открытой спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья г.Дубны лидеры определились следующим образом. Среди мужчин чемпионом стал Владимир Михайлов, на втором месте Артем Баранов, на третьем – Александр Шаров. Среди женщин победа досталась Анне Мещеряковой, на втором месте Екатерина Ершова. Все они награждены кубками Управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации г. Дубны. Официально за призовые места боролись спортсмены, принявшие участие не менее чем в трех видах соревнований. По каждому виду спорта победители и призеры отмечены грамотами и награждены медалями, а самым активным участникам спартакиады вручены дипломы. Традиционно после торжественного награждения все участники дружной компанией отправились в кафе дворца спорта на праздничное чаепитие. Сильнейшие спортсмены уходящего года определены, а уже в феврале стартует VI Спартакиада, успешно выступить на которой членам клуба «Развитие» помогут тренировки - они продолжатся в обычном режиме. Евгения ШТАЙН Фото Юрия ТАРАКАНОВА