Для Виктора Захаровича Червякова спорт – неотъемлемая часть всей его жизни. Увлекшись им с детства, он вскоре понял, насколько для него важно не только самосовершенствоваться, но и помогать окружающим понять преимущества активного и здорового образа жизни. Лучшим методом убеждения всегда был личный пример. Профессиональная спортивная деятельность Виктора Захаровича началась в Дубне более полувека назад, за это время он стал замечательным тренером, известным далеко за пределами города организатором физкультурно­массовой работы и судьей международного класса. Уходящий год стал для него юбилейным… В 75 лет жизненным девизом Виктора Захаровича остается: «Ни минуты покоя!» Именно так друзья и коллеги назвали огромный фотоколлаж, подаренный ему на юбилей. Мы рассматриваем эти фотографии в кабинете Виктора Захаровича – каждая отражает активную жизнь юбиляра, всегда бодрого, улыбающегося и заряжающего всех своей энергией. Наша встреча планировалась давно, но все время откладывалась: именинника порой и в городе застать было трудно, его жизнь всегда насыщена спортивными мероприятиями самого разного уровня. Свой юбилей заслуженный работник физической культуры Московской области Виктор Захарович отметил проведением турнира по летнему многоборью на призы, которые разыграли работники ГосМКБ «Радуга», Дворца спорта «Радуга» и спортивной школы «Волна» в шести возрастных группах. Буквально на следующий день он уехал в Ялту на Кубок России по полиатлону для работы в судейской коллегии, а по окончании соревнований остался на спортивные сборы. В сентябре принял участие в качестве судьи на Кубке мира, Первенстве мира среди юношей и девушек и чемпионате Европы среди ветеранов по летнему полиатлону. Являясь членом экспертного Совета Минспорта России по сдаче норм ГТО, Виктор Захарович постоянно проводит тестирование на разных спортивных площадках области и за пределами региона. Он судья международного класса, инспектор главной судейской коллегии, председатель апелляционного жюри многих соревнований российского и международного уровня: ему довелось судить мировые чемпионаты по полиатлону в Чехословакии, Финляндии, Турции и других странах. При этом к любой работе он относится одинаково ответственно. Виктор Захарович Червяков родился 6 мая 1941 года в Подмосковье, в д. Малое Гридино Егорьевского района. Дом, в котором тогда жила семья, сохранился до сих пор, он вдвое старше юбиляра – ему 150 лет. Через полтора месяца началась война, и отец ушел на фронт, а мама Ксения Петровна осталась с двумя маленькими детьми на руках – новорожденным сыном и 2­летней дочерью. С войны отец вернулся только в 1946 году после дополнительной службы в Берлине: в орденах и медалях, но с подорванным тяжелыми ранениями здоровьем. В семье родились младшие сыновья ­ Анатолий и Василий. Сейчас родители подрастающих детей задумываются о том, в какой вид спорта лучше отдать ребенка. А тогда деревенским ребятам одна только дорога в школу в соседние населенные пункты порой заменяла хорошую тренировку – пешком, бегом или на лыжах, в зависимости от времени года. Для ребятишек из Малого Гридино нагрузки постепенно возрастали, так как начальная школа находилась недалеко, с пятого класса они ходили в школу, расположенную на расстоянии 4­х километров, а старшеклассникам приходилось преодолевать по 10 километров два раза в день. Любовь к спорту детям в семье Червяковых передалась и от отца. После возвращения с войны он, работая на прядильной фабрике, одновременно возглавлял трудовой коллектив физкультуры. К сожалению, глава семьи рано ушел из жизни – в 1957 году, когда младшему ребенку едва исполнилось 3 года. Поднимать детей матери пришлось одной. После окончания «восьмилетки» Виктор Захарович поступил в ремесленное училище, где обучался по специальности «токарь по металлу». Уже тогда проявил себя в различных видах спорта и стал чемпионом училища по лыжным гонкам. По распределению отработал два года на закрытом заводе в Запрудне, а затем ушел в армию. Служба в специализированных войсках ГРУ оказалась не случайной: в военкомате, присмотревшись к успешному спортсмену, включили его в отдельную группу, где учили немецкий язык, занимались общей физической подготовкой, прыгали с парашютом ­ на счету Виктора Захаровича 31 прыжок! Изначально в эту группу отбирали призывников, имеющих не ниже 2 разряда по циклическим видам спорта. О том, что им предстоит стать разведчиками, мальчишки узнали только по прибытии в воинскую часть Львовской области Украины. Служба была сложной и очень опасной, но многому научила за 3 года. Именно в армии у молодого бойца ярко проявились организаторские и педагогические способности. Виктор Захарович проводил спортивные соревнования и турниры по разным видам спорта, давая возможность сослуживцам получить спортивные разряды. У него самого перед демобилизацией были разряды по 9 видам спорта, в том числе по тяжелой атлетике и самбо. Занимался он и тренерской работой, а порой и созданием условий для занятий спортом и проведения состязаний. После армии в 1963 году он приехал к двоюродному брату в Дубну, где приходилось бывать и раньше: город ему нравился. Сразу устроился на работу по своей специальности в Центральные экспериментальные мастерские (ЦЭМ) ОИЯИ (сейчас это НПО «Атом»). Помимо производственной деятельности, занялся спортивной работой и поступил на заочное отделение Смоленского института физической культуры. А через 2 года перешел на работу преподавателем физкультуры в ГПТУ №49, которое тогда базировалось на территории храма в Ратмино. Так увлечение спортом переросло в профессию: на сегодняшний день у Виктора Захаровича из 60 лет трудовой деятельности ­ 51 год педагогического стажа. В 1970 после реорганизации училища в СПТУ №5 (СПТУ №95) продолжил в нем работу по своему направлению. Важный этап его профессиональной деятельности начался в 1975 году, когда Виктор Захарович пришел в МКБ «Радуга» методистом по физической культуре. С тех пор он бессменно избирается председателем коллектива физкультуры, несмотря на то, что официально работал на предприятии до 1993 года. Его вклад в развитие физкультуры и спорта на предприятии поистине огромен: давно стали традиционными спартакиады между подразделениями ГосМКБ «Радуга», в городской спартакиаде коллектив всегда в борьбе за лидерские позиции. Именно Виктор Захарович стал инициатором проведения эстафеты памяти А.Я.Березняка, которая стартовала в 1980 году, и сверхмарафонского легкоатлетического пробега, который впервые прошел в 1971 году и был посвящен 20­летию ГосМКБ «Радуга», а также других спортивных мероприятий, ставших общегородскими. Позднее он же организовал лыжный марафон «Московское море» в честь погибших на Памире дубненских альпинистов и триатлон в Дубне. С 1986 года Виктор Захарович работал тренером по многоборью ГТО и лыжам, подготовив 12 мастеров спорта, 7 кандидатов в мастера и 12 перворазрядников. Его воспитанники неоднократно становились призерами всесоюзных и республиканских соревнований, а двое из них завоевали титул чемпионов мира по зимнему многоборью. В 1992 году их наставнику было присвоено звание «Тренер высшей категории». В 1993 году Виктор Червяков возглавил открывшуюся в Дубне спортивную школу «Полиатлон», и уже через 2 года ее воспитанники стали обладателями Кубка мира по полиатлону. С 1989 по 1998 годы его ученики 5 раз становились чемпионами России и СНГ. С 1993 по 1998 годы он тренировал сборную России, которая в это время завоевала титул чемпиона мира по зимнему многоборью. В 1991 году Виктор Захарович был избран председателем Федерации многоборья Московской области, в следующем – председателем ревизионной комиссии Международной ассоциации полиатлона. С 1992 года он является членом Международного союза полиатлонистов (МСП), а в этом году был избран председателем комиссии ветеранов МСП. С 1994 года он – председатель коллегии судей и член Федерации России по полиатлону. Виктор Захарович более 50 лет активно работает в коллегии Дубненского спорткомитета, на период с 1991 по 1995 год избирался депутатом городского Совета депутатов г. Дубны. За свои профессиональные достижения в разные годы отмечен правительственными наградами: медалью «За доблестный труд», знаком «Отличник физической культуры и спорта СССР», медалью «Ветеран труда», почетными знаками «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», «Ветеран спорта» и другими. В 2011 году он награжден почетным знаком «За заслуги перед Дубной». Одной из огромных заслуг Виктора Захаровича Червякова является создание городского Музея спорта, открытого по его инициативе в феврале 2009 года на базе Дворца спорта «Радуга», где он работает с 2008 года старшим инструктором­методистом. В экспозицию музея вошли и личные вещи семьи Червяковых, в том числе часть коллекции спортивных значков. В музей, директором которого назначили Виктора Захаровича, с экскурсиями приходят воспитанники детских садов, школьники, гости города. Он рассказал, что, придя в новый дворец спорта, очень обрадовался, когда увидел среди коллег своих воспитанников. Признается, что получил вторую молодость, начал привлекать их к судейству, готовить: «Теперь у нас в Дубне есть готовая судейская бригада для проведения российских чемпионатов и присваивания званий по разным видам спорта: 3 человека получили первую судейскую категорию и столько же ­ всероссийскую категорию». Дворец спорта «Радуга» стал центром сдачи норм ГТО. В городской спартакиаде успешно участвует весь коллектив, уступая в группе только ОИЯИ и ГосМКБ «Радуга». В 2011 году вышла в свет книга Виктора Червякова «Спорт в Дубне», ставшая настоящей энциклопедией, содержащей сведения об основных достижениях и истории развития спорта в городе с 1945 года. В семье Червяковых – все спортсмены. Со своей будущей супругой Ларисой Арсеньевной Виктор Захарович познакомился во время работы в ГПТУ №49, где девушка училась. Успешная спортсменка, пятикратная чемпионка Калининской области по конькобежному спорту и просто замечательный человек покорила сердце строгого преподавателя. Для участия в спартакиадах ему нужны были лыжники, поэтому студентке пришлось сменить спортивную квалификацию. Позднее она тоже выбрала спортивную карьеру: преподавала физкультуру в школе №1, затем работала инструктором­методистом по работе с детьми в ГосМКБ «Радуга», а затем в детском саду «Семицветик». Она является автором собственных программ по физическому воспитанию детей дошкольного возраста, очень важного для начала формирования здорового образа жизни. Дети Валентин и Наталья – состоявшиеся спортсмены, получившие профессиональное образование: Наталья – чемпионка России и призер чемпионатов мира, мастер спорта по зимнему многоборью, тренер. Валентин – перворазрядник по лыжным гонкам, методист лечебной физкультуры. Общий спортивный стаж семьи на сегодняшний день составляет 145 лет! Внуки Валентина и Валерий тоже успешно занимаются спортом. Вся семья Виктора Захаровича постоянно участвует в городских спортивных мероприятиях в качестве спортсменов, организаторов или судей. По стопам старшего брата пошли и Анатолий с Василием, выбрав спорт делом своей жизни. Василий Захарович до сих пор преподает уроки по физической культуре в гимназии №3 и тренирует юных лыжников в спортивной школе «Волна». За свою спортивную жизнь Виктору Захаровичу довелось общаться со многими известными спортсменами, в том числе Александром Завьяловым, Геннадием Алешиным, Раисой Сметаниной и другими. Убедить в необходимости хорошего дела Виктору Захаровичу под силу любого чиновника от спорта, он умеет увлечь – если сам загорелся идеей, обязательно найдет единомышленников и помощников. Размышляя о будущем, рассказывает: «Супруга давно советует перейти на более спокойную жизнь. Но, как говорят, покой мне только снится. Пока приглашают, пока работается, буду работать! У меня две «Радуги», и обе они мне родные! Надо готовить молодежь…» А значит – жизнь продолжается, и остается в ней главное увлечение – спорт! Евгения ШТАЙН