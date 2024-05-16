Малахова Мария - воспитаница спортивной школы «Дубна» отделения шахмат - бронзовый призёр Первенства России по шахматам среди команд девушек 2010 г.р. и младше.

Мария играла на первой доске в составе команды Московской области. Соревнования проходили в Сочи с 1 по 10 мая. Всего в Первенстве участвовало 10 команд: из Москвы, Московской, Нижегородской, Ростовской, Вологодской, Волгоградской областей, Краснодарского края и Ханты-Мансийского АО.

Поздравляем Марию и её тренера Виктора Березина с высоким результатом и желаем новых спортивных побед!