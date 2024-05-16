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16.05.2024 03:24
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Малахова Мария - воспитаница спортивной школы «Дубна» отделения шахмат - бронзовый призёр Первенства России по шахматам среди команд девушек 2010 г.р. и младше.
Мария играла на первой доске в составе команды Московской области. Соревнования проходили в Сочи с 1 по 10 мая. Всего в Первенстве участвовало 10 команд: из Москвы, Московской, Нижегородской, Ростовской, Вологодской, Волгоградской областей, Краснодарского края и Ханты-Мансийского АО.
Поздравляем Марию и её тренера Виктора Березина с высоким результатом и желаем новых спортивных побед!