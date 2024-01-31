Последние числа января для футбольных команд ФШ «Динамо-Дубна» выдались особенно успешными на спортивные победы: ребята привезли медали и кубки с соревнований, проходивших сразу в нескольких городах Московской области.

В турнирах приняли участие футбольные команды ФШ «Динамо-Дубна» 2013 г.р., 2014 г.р. и 2015 г.р. под руководством Кирилла Переверзьева и Максима Костомарова. Состязания проходили в Ногинске, Красногорске и Люберцах, и с каждого турнира дубненские мальчишки привезли домой порцию наград. Так, футболисты 2013/2014 г.р. удостоены «бронзы» на турнире в Ногинске и «бронзы» в Красногорске, а команда 2015 г.р. по результатам турнира удостоена первого места и «золота» в Люберцах.

Поздравляем футболистов и их дружную команду болельщиков с отличным выступлением!