Уже более полувека ПАО «Тензор» поддерживает физкультурные традиции, заложенные в коллективе практически с момента основания предприятия в подмосковной Дубне. Проведение корпоративных состязаний, а также участие в массовых спортивных турнирах разного уровня отражено в стратегии развития как одно из приоритетных направлений деятельности.

В 2023 году работники приборного завода выступали на городской спартакиаде среди организаций научно-производственного комплекса в составе единой команды Группы компаний «Тензор» - вместе с коллегами из НПП «Интеграл» и СКБ «Тензор».

Во всех десяти видах спорта: футбол, волейбол, стритбол, шахматы, плавание, бег, лыжные гонки, гиревой спорт, стрельба, настольный теннис - команда «Тензора» показала достойные результаты и по итогам всех зачетов уверенно заняла второе место, пропустив вперед только спортсменов из Объединенного института ядерных исследований.

Многие специалисты ГК «Тензор» пробовали свои силы сразу в нескольких дисциплинах (от двух до пяти) и становились призерами в личных зачетах. Среди них представители приборного завода: Никита Вожов - исполнительный директор, Михаил Подлесный - директор по персоналу, Ольга Жданова - делопроизводитель МОП-55, Надежда Жданова - начальник участка отдела №17, Алексей Иванов - менеджер коммерческой службы, а также сотрудники Научно-производственного предприятия «Интеграл»: Полина Колодина - начальник лаборатории и Александр Акелин - директор по региональному развитию.

- Физкультурно-спортивный досуг способствует улучшению морального климата в коллективе, а совместные тренировки и командные игры помогают наладить более сплоченные отношения между цехами, отделами и разными подразделениями нашего завода. Уже много лет «Тензор» арендует по субботам зал во Дворце спорта «Радуга», где наши работники и члены их семей играют в футбол и волейбол. Желающие могут посещать бассейн по абонементам и тренажерный зал. Что касается серебряных медалей городской спартакиады, то это еще один повод для гордости за свое предприятие и команду «Тензора», - отметила начальник службы управления персоналом Наталья Алексеева.