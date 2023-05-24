Легкоатлетические эстафеты памяти первого главного конструктора ГосМКБ «Радуга» прошли в Дубне уже в 43-й раз! На беговых дорожках стадиона «Волна» было шумно и весело, порой напряженно, не без спортивного накала. Именно так, как и должны проходить командные состязания, в которых вовсе не каждый сам за себя. Напротив - каждый за команду, за общий результат. В эстафетах на этот раз участие приняли более двух десятков команд, шесть из них - сборные самих подразделений ГосМКБ «Радуга» (предприятие входит в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и является членом Союза машиностроителей России). Еще шесть команд - сборные школ города и девять - команды организаций Дубны и спортивных школ. Спортсменов приветствовали научный руководитель ГосМКБ «Радуга» Владимир Николаевич Трусов, заместитель главы Администрации города Алексей Александрович Степаненко, депутат городского Совета депутатов Александр Иванович Руденко, а также председатель первичной профсоюзной организации предприятия, он же главный судья соревнований Максим Николаевич Щербаков. - В 43-й раз мы собираемся на эстафету Березняка, и каждый раз на этих соревнованиях - хорошая погода, у спортсменов отличное настроение, и все мы продолжаем жить, трудиться и заниматься спортом, - сказал, обращаясь к участникам соревнований, Владимир Николаевич Трусов. - Сегодня предприятие, носящее имя Александра Яковлевича Березняка, трудится и в две, и в три смены. Но мы обязаны быть всегда готовы не только к труду, но и к обороне. А спорт это и есть залог этой готовности. Я поздравляю вас всех с открытием эстафет и по традиции желаю удачных стартов и победных финишей. Как отметил Алексей Александрович Степаненко, очень значимо и важно, что эти памятные эстафеты уже много лет проводятся на предприятии ГосМКБ «Радуга», в Дубне, ведь они развивают патриотизм, силу духа и пропагандируют здоровый образ жизни. А Александр Иванович Руденко добавил, что Александр Яковлевич Березняк был не только выдающимся конструктором, организатором производства, но и отличным спортсменом. Он любил спорт, и в этом залог его работоспособности и гениальности, ибо именно спортсмен может так трудиться и добиваться поставленных целей и побед. Хорошее настроение, здоровый спортивный азарт и отличная физическая подготовка легкоатлетов позволили устроить настоящий праздник на беговых дорожках. Лидером среди подразделений стала команда ХПСП-сборная цехов. Сразу скажу, что отделяет команды лидеров, занявших первое, второе и третье места, всего каких-то три - четыре секунды! То есть команды буквально вырывали победные секунды у своих соперников, лихо обходя на поворотах, развивая огромную скорость на прямой, максимально быстро передавая эстафетную палочку партнеру… И вот тут кто оказался чуть ловче, сильнее и выносливее, выигрывал для своей команды столь нужные доли секунды. Итак, лучший результат у команды ХПСП-сборной цехов. Ей вручили переходящий кубок соревнований. На втором месте сборная ОК-2, ОК-5. С третьим результатом к финишу пришла команда Представительства заказчика, службы главного инженера и профкома. Среди команд учебных заведений и предприятий города лучший результат показала сборная отделения легкой атлетики СШ «Дубна». На втором месте беговой клуб «Арбуз». На третьем - СШ «Дубна», отделение лыжных гонок. «Золото» среди школ Дубны взяла на этот раз команда школы №5, второе и третье места заняли две сборные гимназии №3. Все команды были отмечены небольшими, но приятными подарками, а победителям вручены грамоты и медали.