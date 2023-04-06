С 25 по 26 марта футбольные команды 2013, 2014 и 2015 г.р. ФШ «ДИНАМО МОСКВА» (представительство в г. Дубна) под руководством тренеров Максима Костомарова и Кирилла Переверзьева приняли участие в серии турниров, проходивших в г. Солнечногорске и г. Москве.

Динамовцы из Дубны блестяще выступили на футбольных состязаниях, оказались сильнее своих соперников и показали отличную игру. Футболисты привезли в наш город несколько комплектов медалей высшего достоинства: 2015 г.р. - золотые медали; 2014 г.р. - серебряные медали; 2013/2014 г.р. - золотые медали. Лучшими игроками турниров стали: А.Логинова, Ю.Сницар, А.Клубникин, Д. Корзин, М. Верёвочкин и П.Русаков. Благодарим тренера команды за высокие достижения и вклад в развитие мальчишек, а родителей футболистов - за мощную поддержку.

Подготовил Кирилл ОРЛОВ