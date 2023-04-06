25 марта в г. Сергиевом Посаде состоялся очередной турнир по тяжелой атлетике среди юношей и девушек памяти мастера спорта международного класса по штанге, рекордсмена мира, члена сборной СССР Александра Сергеевича Айвазяна. Более десяти городов Подмосковья приняли участие в хорошо организованном благодаря заслуженному тренеру России А.С. Душко и второму тренеру А.Айвазяну спортивном действе. Клуб «100 пудофф» на соревнованиях представляли три спортсмена. Первой вышла на помост двенадцатилетняя Софья Шульга и выступила весьма успешно, в упорной борьбе уступив всего один килограмм Валерии Попик из ОреховаЗуева. Результат Софьи - 80 кг в сумме двоеборья (у ее соперницы - 81 кг). Это ее личный рекорд в сумме двоеборья, в толчке - 44 кг. Заметим, что дубненская спортсменка выступала в самой многочисленной весовой категории - до 55 кг. В этой же весовой категории второе место занял Арсений Акиндинов (12 лет). Сумма двоеборья - 96 кг и личный рекорд в толчке - 56 кг. Замечательно выступил младший брат Арсения Артемий (10 лет). Проявив характер и силу воли, он боролся до последнего подхода, вырвал 26 кг и толкнул 34 кг, обеспечив себе первое место в категории до 45 кг (сумма 60 кг). На втором месте Гоша Елсунов из Сергиева Посада (сумма 59 кг). На третьем месте Елисей Заруба (Дубна, ДЮСШ), добившийся результата 55 кг в сумме двоеборья. Также в марте состоялся турнир по пауэрлифтингу среди взрослых в г. Реутове по одной из альтернативных федераций. «Продвижение» - так называется уже традиционный турнир Московской области и других регионов России. На этих соревнованиях выдающихся результатов в среднем весе (до 82.5 кг) добился 57-летний Игорь Федоров. Ему не было равных не только в его весовой и возрастной категории, но и в абсолютном зачете в двоеборье. В результате - два первых места! А 4 марта состоялся турнир по пауэрлифтингу «Ржевский рубеж», посвященный 80-летию освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков (3 марта 1943 г.). В который раз прекрасно организованный турнир объединил города России: Санкт-Петербург, Тверь, Тулу, Ржев, Талдом, Кимры и Дубну. Четверо ребят из клуба «100 пудофф» достойно выступили в жиме лежа. Военнослужащий Олег Болгов в весовой категории до 110 кг занял третье место (155 кг). Также на третьем месте Алан Джанибеков, выступавший в весовой категории до 100 кг (180 кг). Хороших результатов добился сотрудник МЧС Борис Сиволобов, его весовая категория - до 82.5 кг (строгий подъем на бицепс - 70 кг, второе место, и тяга становая - 240 кг, личный рекорд!). В результате спортсмен занял первое место и второе место в «абсолютке», пропустив вперед организатора турнира ржевитянина Константина Азизмамадова. В троеборье успешно выступил Александр Честноков и занял почетное второе место. В феврале в Раменском в одном из лучших спортивных центров Подмосковья «Gordey Gym» состоялся открытый чемпионат Москвы и Московской области по пауэрлифтингу. В своих весовых категориях и возрастных группах среди участников клуба «100 пудофф» места распределились следующим образом: Екатерина Погула в троеборье завоевала первое место, Борис Сиволобов - второе место (подъем на бицепс) и первое место в тяге становой (220 кг), в абсолютном зачете второе место. В троеборье не было равных Александру Честнокову, который стал победителем. Ну и в заключение самый возрастной участник турнира Александр Цветков (тяга становая - 222.5 кг, жим в софт-экипировке - 165 кг). Два первых места! Впереди очень интересный традиционный турнир по силовым видам спорта среди детей и взрослых, посвященный Дню Победы, который состоится в Дубне, в клубе «100 пудофф», 8-9 апреля. На участие заявилось около 15 спортивных клубов из разных регионов России, так что спортивный праздник обещает быть ярким и интересным. А. ГЕРАСИМОВ