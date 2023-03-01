Уверенную победу со счетом 10:2 одержала хоккейная команда «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я.Березняка (предприятие является членом Союза машиностроителей России) в первом официальном товарищеском матче этого года! Игра проходила в Раменском, а соперником на льду стала сборная команд Раменского приборостроительного конструкторского бюро и Раменского приборостроительного завода.

Болельщики, сорвавшие в этот день на трибунах голос, увидели красивую игру: динамичную, временами очень острую и по накалу спортивных страстей ничуть не уступающую матчам прославленных команд. А сами хоккеисты получили массу адреналина, причем обе команды – и наша сборная ГосМКБ, и ее соперник из Раменского.

Напомним, что хоккейная команда «ГосМКБ «Радуга» существует с 2019 года. В настоящее время в ней около 40 игроков, в числе которых как действующие, так и бывшие работники предприятия, а также дети сотрудников. Капитан команды – Юрий Васильев, также сотрудник МКБ.

Тренируется команда как в Дубне на катке «Снеговик» (в периоды его работы), так и в спорткомплексе «Арктика» в Кимрах. Работе это увлечение, говорят сами члены команды, ничуть не мешает. Напротив, дает хороший толчок для реализации профессиональных навыков и достижения результатов.

Кстати, победный матч проходил в праздничный день 23 февраля, так что наши мужчины доказали свою силу и мужество еще и на льду. А напутствовали их на эту игру лично генеральный директор предприятия С.А. Богатиков и научный руководитель В.Н. Трусов, у которых с недавних пор есть тоже хоккейные футболки команды – обе первый номер. Так что победа с такой мощной командой и таким надежным руководством будет за нами! И это точно.

Анна Сухая

Фото участников матча