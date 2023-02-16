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Уступите лыжню: «Радуга» разгоняется! Печать
16.02.2023 00:00

Активная поддержка администрацией и профсоюзным комитетом АО «ГосМКБ «Радуга» им.А.Я.Березняка» спортивного движения на предприятии и участие работников в соревнованиях городского, регионального и  всероссийского уровней дают свои результаты.

 

Так, сборная команда предприятия по лыжным гонкам приняла в 2023 году участие в первых трёх этапах кубка команд серии российских марафонов «Russiloppet» на дистанции 51 км:  Марафон «Кирики-Улита» (г.Вологда), Марафон «Сокольи горы» (г.Самара), Московский лыжный марафон.  Из более чем 40 заявленных команд команда МКБ «Радуга» занимает достойное промежуточное 10 место, конкурируя с именитыми профессиональными сборными из различных регионов!

Впереди новые старты длинного зимнего сезона, и ближайший «Николов Перевоз» будет проходить как раз в нашей Дубне по руслу реки 18 февраля. Пожелаем успехов команде в предстоящем марафоне, а всем тем, кто любит просто неспешно наслаждаться на лыжах зимней природой - воспользоваться ближайшими выходными для прекрасного настроения.

Максим Щербаков

Фото участников лыжных гонок
  		 
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