Участниками сорок третьих лыжных эстафет памяти первого Главного конструктора и основателя ГосМКБ «Радуга» Александра Яковлевича Березняка стали 17 команд (это без малого шесть десятков спортсменов) и примерно столько же болельщиков. На лыжню в лесопарковой полосе за бывшим кинотеатром «Юность» вышли сборные подразделений самого МКБ, а также организаций и предприятий Дубны и учебных заведений. Спортсменов приветствовали генеральный директор ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка (предприятие является членом Союза машиностроителей России) Сергей Анатольевич Богатиков, научный руководитель предприятия Владимир Николаевич Трусов и председатель профсоюзной организации Максим Николаевич Щербаков. Первыми на дистанцию вышли соратники А.Я.Березняка и, преодолев предусмотренную регламентом соревнований дистанцию в один километр, продолжили лыжную пробежку по заснеженному лесу, не забывая при этом болеть за лыжников, для которых следом был также объявлен старт. Настроение у всех участников эстафет (и так продолжается все 43 года!) – отличное, ведь что нужно спортсмену? Укатанная лыжня, бодрящий «минус» и сильные соперники – такие, чтоб со спортивным драйвом и захватывающим адреналином можно было от души с ними побороться… Поверьте, на нынешних лыжных эстафетах все было именно так! Старт лыжным эстафетам дал генеральный директор ГосМКБ «Радуга» С.А. Богатиков, который, приветствуя спортсменов – сотрудников самого предприятия, ветеранов, а также команды организаций и учебных заведений Дубны, подчеркнул, что эта многолетняя спортивная традиция объединяет ее участников не только в спорте, но и в труде. И, пожелав всем трудовых подвигов и спортивных побед, дал старт лыжной гонке. Особенный спортивный азарт и при этом мощнейшая сплоченность всех участников превратили состязания в хороший добрый праздник. В состязания, когда каждого из спортсменов подбадривает группа поддержки его соперника, а взамен поломанной лыжной палки новую, не раздумывая, протягивают из другой команды… Весело и шумно прошла церемония награждения победителей. Без подарков и грамот не осталась ни одна команда. А переходящий кубок за первое место среди сборных ГосМКБ вручен победителю эстафеты - команде «ХПСП Завод». В.Н. Трусов, научный руководитель ГосМКБ «Радуга»: - Сегодня эстафетами мы завершаем круг мероприятий, посвященных 110-летию со дня рождения Александра Яковлевича Березняка. Наши традиции продолжаются, и спасибо, что все вы, наши дорогие спортсмены, детишки, ветераны, поддерживаете их. Что каждый год мы встречаемся с вами на эстафетах, и летом – на легкоатлетической, и зимой – на лыжной. И, несмотря на то, что приходится сейчас работать и в две, и в три смены, вы не сбавляете темпа, и в спорте, и в труде остаетесь на первом месте! С.Д. Герасимов, председатель Дубненской федерации лыжных гонок: - Для меня каждое лыжное мероприятие – это событие. А это мероприятие – особенное. Это праздник общения. Здесь много молодежи, и это не может не радовать. А еще – радость общения с ветеранами, для меня они - пример для подражания. И поскольку организатором этих состязаний выступает администрация предприятия совместно с профсоюзной организацией МКБ, для меня как председателя профкома ВРГС это особенно ценно. Я представлял сегодня команду ВРГС, и вместе со мной эстафету бежал ветеран Владимир Викторович Михайлов (ему 74 года). Он участвовал во всех 43-х эстафетах памяти Березняка! В. А. Головко, ветеран МКБ: - За всю историю эстафет я пропустил их только один раз. Каждый год прихожу, а тут столько народу, столько детей - душа радуется! Самые первые эстафеты проводились на лыжне (теперь это «освещенная трасса»). Тогда мы были все молодые! Команд было так много! Раньше спорт был очень развит, и хочешь - не хочешь, а от каждого подразделения выставляли команду. И хоть ветеранов становится меньше, но в том числе и благодаря нам все еще живет на этой лыжне тот прежний дух и сильна, как и прежде, традиция МКБ. В.А. Рыков, ветеран предприятия: - Когда только начались эстафеты, то на лыжню действительно выходили ветераны. Например, помню, как участвовал в них начальник отделения аэродинамики Рафаил Шевелевич Хайкин. Тогда мы соревновались на другой трассе, где сейчас «освещенка», а круг там был 2,2 км. Так он проходил один положенный для ветеранов круг, после чего не спеша демонстративно уходил еще на второй, а затем на третий круг… И это у нас у всех вызывало большое уважение. Соревнования тогда были очень массовые, свою команду выставляло тогда каждое подразделение, причем в нее входили четыре мужчины и одна женщина, то есть пять человек! И между подразделениями было очень сильное соперничество. М.Н. Щербаков, председатель ППО ГосМКБ: - Эстафеты памяти А.Я. Березняка - это, несомненно, сплочение команды. Той самой команды, которая работает на предприятии, и, даже выходя за проходную, она остается все той же командой - единой, сильной, сплоченной. Такие массовые соревнования - это еще и хорошая возможность объединить самих организаторов, ведь тут нет разделения на администрацию, профком, тренеров – мы здесь все вместе работаем на общий результат. И особенно приятно, что с нами на лыжне наши генеральный директор, научный руководитель – а это и есть для нас стабильность и уважительное отношение к многолетним традициям коллектива.