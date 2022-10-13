И снова на этом пробеге сложилось все: погода, отличная компания, общий боевой, он же спортивный, запал…Все было слаженно, четко, весело и жизнеутверждающе, как и должно быть, если ты становишься хоть и маленькой, но все же частью многолетней традиции, связывающей легендарные жизни и великие дела двух авиаконструкторов: Андрея Николаевича Туполева и Александра Яковлевича Березняка. Именно этим выдающимся нашим землякам был посвящен XXII комбинированный легкоатлетический пробег, стартовавший на этот раз от стен Центра патриотического воспитания имени А.Н.Туполева в деревне Устиново. Финиш – через без малого 60 километров, у проходной дубненского предприятия ГосМКБ «Радуга», носящего имя не менее выдающего конструктора А.Я. Березняка. Пробег в этом году посвящен сразу двум юбилейным датам - 110-летию со дня рождения Александра Яковлевича Березняка и 100-летию основания конструкторского бюро ПАО «Туполев». Участие в нем приняли 60 спортсменов из нашего наукограда, а также из Кимр, Конакова; своих легкоатлетов на пробег командировали предприятия, входящие в КТРВ, и представители авиационной отрасли. Так, 60-километровую дистанцию наравне с местными спортсменами преодолевали сотрудники АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (г.Сарапул), ПАО «Электроприбор» (г.Тамбов), АО «КБ «Машиностроение» (Москва), АНПП «Темп-Авиа» (г. Арзамас). Десять часов на трассе пролетели как один миг! И об этом пробеге точно есть что вспомнить каждому из его участников – кто бежал все километры, кто чередовал дистанцию с ездой на велосипеде или лыжероллерами, кто преодолел маршрут на велосипеде… Забегая вперед, скажу, что всю дистанцию бегом преодолели четырнадцать спортсменов! Трое из них – Арсений Гордеев (ГосМКБ «Радуга»), Максим Шариков (беговой клуб «Арбуз», г.Дубна), Денис Шутов (АО «СЭГЗ», г. Сарапул) сделали это впервые! Остальные спортсмены - Мария Алагизова и Александра Высоцкая (обе из бегового клуба «Арбуз»), Наталья Помазова (Кимры), Иван Кривонос, Семен Лунев, Иван Серебряков и Иван Рычков (сотрудники ГосМКБ «Радуга»), Николай Новиков (Конаково, беговой клуб «Марафонец»), Андрей Васильев и Евгений Мищихин (г. Сарапул), Дмитрий Гаврилов (Кимры) не первый раз участвуют в пробеге и при этом преодолевают всю дистанцию бегом. Регламент пробега с указанием остановочных пунктов каждый спортсмен получил уже в автобусе по дороге в Устиново, так что было время изучить маршрут у тех, кто бежал впервые. Далее – заполнение карточек, получение футболок, специально изготовленных к пробегу и небольшая экскурсия по Центру патриотического воспитания имени А.Н.Туполева, где открыт музей, посвященный конструктору. Стоит отметить, насколько радушно и тепло каждый год встречают здесь спортсменов. Вот и на этот раз делегацию спортсменов приветствовали соратник А.Н. Туполева конструктор высшей категории Е.А.Самсонова, заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и туризма С.Э.Гришина, директор «Центра патриотического воспитания А.Ф. Митченко и воспитанники Центра, подготовившие приветственную программу и исполнившие гимн туполевцев. Вот так, настроившись на патриотический и одновременно спортивный лад, участники пробега вышли на старт и по команде председателя первичной профсоюзной организации ГосМКБ «Радуга» Максима Николаевича Щербакова отправились покорять дистанцию. Традиционные остановки с возложением цветов к мемориалу А.Н. Туполева, к памятнику погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны в деревне Шутово, к мемориальной доске А.Я. Березняка, что установлена на одноименной улице в Дубне и, наконец, у бюста авиаконструктора у стен ГосМКБ «Радуга» отмечены в маршрутной карте пробега красными точками. Каждый год, по какому бы пути не пролегал маршрут, эти памятные места встречают участников пробега. Недолгие митинги, добрые слова в память о наших земляках – и снова в дорогу. Вспоминали спортсмены и легенду дубненского (и советского) спорта, заслуженного работника физической культуры и спорта Московской области Виктора Захаровича Червякова, много лет назад стоявшего у истоков этого пробега…Он умел как никто другой объединять спортсменов, мотивировать их на высокие результаты, выдавать больше, чем каждый мог ожидать от себя сам. Рассказывать о пробеге можно еще очень и очень много. Но лучше сэкономлю место для фото, которые расскажут гораздо лучше всякого рассказчика. Но прежде не могу не отметить и не сказать огромное спасибо от лица участников пробега всем без исключения его организаторам, многие из которых из года в год остаются «за кадром», но без них этот праздник точно не был бы таким успешным. Тем, кто обеспечивал транспорт для самих спортсменов и их двухколесного транспорта, кто готовил бутерброды, пироги, горячее питье, обеспечивая перекусы на трассе, а также полноценный питательный обед. Всем, кто заботился о безопасности спортсменов на проезжей части, а также нашему незаменимому доктору, который был готов в любую минуту оказать помощь, благо, что она не потребовалась и на этот раз. Нашим фотографам, которые каждый год обеспечивают участников самыми крутыми фотографиями. Алексей Алексеевич и Владимир Алексеевич, вы действительно профи! Любоваться случайными кадрами, постановочными сюжетами и потрясающими видами окрестных населенных пунктов мы будем ровно до следующего пробега. И, наконец, большое спасибо руководству предприятия за сохранение традиции и финансовую поддержку мероприятия. Ну, и самим спортсменам за ту потрясающую атмосферу, которая как раз и тянет на следующий пробег и дает силы преодолевать каждый километр от старта до финиша. Анна Сухая Фото Алексея Константинова и Владимира Рыкова