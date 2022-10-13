С серебряными наградами вернулись футболисты футбольной школы «Динамо-Москва) (представительство в Дубне) с недавнего турнира, который проходил в Дмитрове.

Команды юных футболистов 2014 года рождения из Дмитрова, Клина, Сергиева Посада, Лобни и нашего наукограда встретились на площадке манежа «Клевер». Дубну представляла уже достаточно опытная футбольная команда под руководством тренера Кирилла Переверзьева.

Дубненские мальчишки обыграли всех соперников в групповом этапе и вышли в плей-офф, а затем и в финал турнира. Финал выдался крайне сложным по накалу страстей и закончился со счетом 2:2. В серии пенальти чуть удачливее оказались мальчишки из Клина, но у нашей команды настоящее боевое «серебро».

Максим Верёвочкин получил номинацию «Лучший полузащитник турнира», а Павел Иванов признан «Лучшим вратарем турнира».

Подготовила

Людмила Петрова

Фото участников турнира