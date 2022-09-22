Дворец спорта «Радуга» отметил на прошлой неделе свой 15-летний юбилей. Виновниками торжества стали тысячи спортсменов и их тренеров, которые за годы работы Дворца спорта тренировались на его площадках.

Причастными к празднику оказались и самые обычные горожане, для которых с открытием «Радуги» полтора десятка лет назад открылись и новые возможности для занятий физкультурой, все, для кого спорт – это образ жизни. Вот почему все мероприятия юбилейного торжества были открытыми и доступными для всех горожан.

Одним из таких событий праздника стала встреча с олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта России Александром Легковым. Легенда лыжного спорта провел тренировки для дубненцев в большом зале Дворца спорта, а участие в ней смогли принять воспитанники самых разных спортивных секций, сами педагоги, ветераны города и ребята с ограниченными возможностями здоровья, которые, к слову сказать, также регулярно посещают «Радугу».

Упражнения олимпийский чемпион мастерски выдавал для каждой из этих групп свои, ориентируясь на совершенно разный уровень подготовки участников. А после зарядки Александр Легков пообщался со спортсменами и всем желающим дал автограф на память.

С юбилейным днем рождения спортсменов и тренеров, а также всех сотрудников «Радуги» поздравил глава города Сергей Куликов. Он вспомнил, как много лет назад в левобережной части города, тогда еще в чистом поле, началось строительство будущего Дворца спорта. Сегодня он объединяет тысячи любителей физкультуры и профессиональных спортсменов.

На открытой площадке прямо перед Дворцом спорта «Радуга» прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали сотрудников спортивного учреждения и тренеров. Заместитель главы администрации города Николай Мадфес, поздравляя виновников торжества, говорил о спортивных успехах коллектива, юных воспитанников, которые стали возможны как раз благодаря профессиональной работе всей команды ДС.

Награждений в этот день было немало. Так, почетной грамотой Московской областной Думы за многолетний добросовестный труд, большой вклад в

развитие физической культуры и спорта в Московской области и в связи с 60-летием со дня рождения награжден тренер отделения плавания спортивной школы «Дубна» Игорь Березуцкий.

Благодарностью Министра физической культуры и спорта Московской области за плодотворный труд, большой вклад в развитие физической культуры и спорта Московской области отмечен тренер отделения плавания СШ «Дубна» Сергей Егоров.

Почётными грамотами главы городского округа Дубна за многолетний добросовестный тр

уд, трудовые и производственные достижения, значительный вклад в развитие физкультуры награждены сотрудники СШ «Дубна: начальник отдела ГТО Мария Алагизова и начальник отдела управления персоналом Елена Слипченко.

Благодарностью главы отмечен весь коллектив Дворца спорта «Радуга» спортивной школы «Дубна» во главе с руководителем Павлом Насоновым, а также персонально сотрудники: Владимир Белоусов – заведующий отделением по видам спорта Клуба спортсменов-инвалидов «Развитие», Татьяна Бологова – гардеробщик СШ «Дубна», Галина Кудряшова – администратор, Евгения Крупская - инструктор, Роман Чистоступов - тренер отделения плавания и Мария Чистоступова – инструктор.

Почётные грамоты городского Совета депутатов из рук его председателя Андрея Тамонова получили: Илья Медведев - инструктор СШ «Дубна» и Людмила Сараева - администратор. Благодарности Совета депутатов вручены сотрудникам СШ «Дубна» Михаилу Беринову, Галине Догониной, Татьяне Капитоновой, Вере Парфеновой и Вере Петушенко.

Приятные сюрпризы ожидали в этот день и зрителей: для них разыграли абонементы на посещение Дворца спорта «Радуга», а также устроили небольшой концерт и праздничный фейерверк в честь спортивного юбиляра.

Подготовила Анна Владимирова

Фото СШ «Дубна»