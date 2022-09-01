Уже традиционные для Дубны спортивные состязания, триатлон «Николов Перевоз», в этом году прошли уже в десятый раз. Кроме того, наш город гостеприимно принял на своих улицах и водных акваториях еще два зрелищных мероприятия - финал Кубка России (он проводился в наукограде впервые) и чемпионат Московской области по триатлону, который проходил в Дубне уже в третий раз.

На старт вышли спортсмены из Москвы и Подмосковья, Тверской, Ярославской, Саратовской областей, Пермского края, Санкт-Петербурга – всего более 400 человек. Традиционно в соревнованиях приняли участие спортсмены из Дубны.

Зрелищное, яркое действо из года в год привлекает все больше спортсменов, среди которых как профессионалы, так и обычные любители бега, плавания, гонок на велосипеде. Все больше зрителей посещают эти соревнования. Дубненцы собираются на всей протяженности живописного маршрута, приветствуют спортсменов, подбадривают их, добавляя еще больше азарта и спортивного задора и без того захватывающему действу.

Спортсменов на трассе приветствовал глава города Сергей Куликов, который пожелал успехов на дистанциях всем спортсменам, независимо от того, как они будут преодолевать заветные километры – вплавь, бегом или на велосипеде.

Отдельных добрых слов заслуживает организация этих спортивных соревнований. Качество трассы, безопасность на ней, распределение потоков спортсменов, волонтеров, организаторов, многочисленных болельщиков по коридорам, обустройство стоянок для велотранспорта, мест для переодевания, пунктов питания – все это остается на достаточно высоком уровне. А природный ландшафт с его красивыми зелеными улицами, по которым и была проложена трасса для спортсменов, лишь дополнил и без того отличные впечатления участников.

Награждение по всем видам состязаний тоже было ярким, громким и торжественным. Так что все победители получили заветные медали, море адреналина и аплодисменты болельщиков.

Подготовила Людмила Петрова