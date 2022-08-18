Джелеповский турнир: азарт и мастерство

6 - 7 августа на кортах Объединенного института ядерных исследований было многолюдно. Игроки, любители большого тенниса, приняли участие в XXIII Международном турнире памяти ученых-физиков членов-корреспондентов Российской академии наук братьев Венедикта и Бориса Джелеповых. Открыл турнир его директор, профессор, мастер спорта СССР сын и племянник братьев Джелеповых Игорь Борисович Джелепов. Вице-директор ОИЯИ Владимир Дмитриевич Кекелидзе поздравил участников турнира с началом спортивного праздника и пожелал им удачи. Что привлекает игроков участвовать в нашем турнире? Конечно же, теплая дружеская атмосфера. Здесь все как родные. Каждый год в первые выходные августа в течение 23 лет в Дубне собирались и будут собираться не только дубненские игроки, но и приезжие. Наш турнир посещали космонавты, артисты, известные люди… Не хватит газетных строк, чтобы всех перечислить. Вот и в этот раз в турнире приняли участие космонавт, Герой Российской Федерации Сергей Трещев и призер Севастопольского турнира Владимир Барашков. С. Трещев в паре с Олегом Кощеевым заняли второе место в мужском разряде, а Владимир Барашков в паре с Юрием Молодченко - третье место. А вот победила наша дубненская пара - Игорь Новиков и Павел Жданов. Стоит отметить, что в 2001 году Игорь занял только четвертое место, прошел 21 год - и вот он чемпион! Вот что значит серьезно заниматься спортом. Главный судья турнира Амира Травина совмещала справедливое судейство с отличной игрой. В результате второе место и в женском разряде в паре с Юлей Зайцевой, и в миксте в паре с Михаилом Безногих. Хочется отметить интересную игру шестнадцатилетней участницы многих российских турниров Анны Старателевой, которая стала чемпионкой турнира и в женском парном, и в миксте. Аня красиво отбивала сильные удары мужчин, лихо посылала мяч обратно, так что не все соперники могли справиться, и приносила победные очки паре. Результат говорит сам за себя. В женском разряде с ней в паре была Антонина Швейковская, а в миксте Никита Вожов стал для нее идеальным партнером, что привело к победе. Третье место в миксте заняли Тоня Швейковская и Андрей Колесников. А вот третье место в женском парном досталось Оксане Кузьминой и Ирине Климовой - самой возрастной паре турнира среди женщин. Стоит заметить, что играли женщины всех возрастов - от 12 лет до 70-ти. Оксана и Ирина в паре были самые красивые - элегантные, очень жизнерадостные. Они порадовали болельщиков своей энергичной игрой, доказав, что возраст не помеха для занятий спортом. Их игра восхитила даже соперниц. Огромная благодарность всем организаторам этого замечательного турнира: судьям Олегу Пенгрину и Дмитрию Пешехонову, директору спорткомплекса ОИЯИ Владимиру Ломакину. Душой турнира, бесспорно, является Игорь Борисович Джелепов, который неоднократно принимал участие в играх и был призером. В 23-й раз он приехал из Санкт-Петербурга, чтобы возглавить этот турнир памяти его любимых родных - Венедикта и Бориса Джелеповых. Игорь Борисович приехал с женой Марией и дочкой Светланой. Маленькая Светлана уже с удовольствием держит в руках ракетку и очень старается на тренировках. Пройдет немного времени, и она непременно станет победителем турнира памяти ее дедушки и продолжит эту замечательную традицию. После завершения турнира все игроки встретились за праздничным ужином, где обсудили итоги турнира и пообещали друг другу встретиться через год. Можно смело утверждать, что турнир памяти братьев Джелеповых стал общегородским праздником спорта и примером здорового образа жизни. Лидия ДЕМЬЯНЕНКО Фото автора Джелеповский турнир: азарт и мастерство 6 - 7 августа на кортах Объединенного института ядерных исследований было многолюдно. Игроки, любители большого тенниса, приняли участие в XXIII Международном турнире памяти ученых-физиков членов-корреспондентов Российской академии наук братьев Венедикта и Бориса Джелеповых. Открыл турнир его директор, профессор, мастер спорта СССР сын и племянник братьев Джелеповых Игорь Борисович Джелепов. Вице-директор ОИЯИ Владимир Дмитриевич Кекелидзе поздравил участников турнира с началом спортивного праздника и пожелал им удачи. Что привлекает игроков участвовать в нашем турнире? Конечно же, теплая дружеская атмосфера. Здесь все как родные. Каждый год в первые выходные августа в течение 23 лет в Дубне собирались и будут собираться не только дубненские игроки, но и приезжие. Наш турнир посещали космонавты, артисты, известные люди… Не хватит газетных строк, чтобы всех перечислить. Вот и в этот раз в турнире приняли участие космонавт, Герой Российской Федерации Сергей Трещев и призер Севастопольского турнира Владимир Барашков. С. Трещев в паре с Олегом Кощеевым заняли второе место в мужском разряде, а Владимир Барашков в паре с Юрием Молодченко - третье место. А вот победила наша дубненская пара - Игорь Новиков и Павел Жданов. Стоит отметить, что в 2001 году Игорь занял только четвертое место, прошел 21 год - и вот он чемпион! Вот что значит серьезно заниматься спортом.