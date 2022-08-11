Участниками велосипедного пробега стали по меньшей мере 90 сотрудников предприятия «Кронштадт». Стартовал пробег в столице нашей Родины. Финиш был в Дубне.

Конечно, далеко не все участники смогли преодолеть столь протяженный велосипедный маршрут – он ни много ни мало составил 130 километров! Были предусмотрены и более скромные дистанции в 72, 30 и 4 километра. Так что каждый ориентировался на собственные силы, физическую подготовку и спортивный настрой.

А настрой и настроение у всех участников в этот день были под стать погоде – отличные. Километр за километром пролетали незаметно. Было время и установить собственные рекорды, и полюбоваться красотой подмосковной природы.

В общении с коллегами незаметно дружная компания велосипедистов добралась до финиша, где их встречали генеральный директор АО «Кронштадт» Олег Шилов, руководство дубненского предприятия, глава нашего наукограда Сергей Куликов. По доброй велотрадиции кубками наградили самого активного, самого командного и самого медленного участников заезда; всех участников заезда – медалями, а тех, кто преодолел все 130 км своим ходом, – еще и хрустальными медалями.

По материалам пресс-службы АО «Кронштадт» подготовила Анна Владимирова