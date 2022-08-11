Дубненский триатлон «Николов перевоз», который зародился в 2011 году, за более чем 10 лет своего существования вырос в соревнование всероссийского уровня. 27 августа Дубна впервые станет городом-организатором финала Кубка России и третий раз проведет Чемпионат Московской области.

Все желающие могут испытать себя на одной из трех дистанций - стандартной (1,5:40:10 км), спринте (0,75:20:5 км) и акватлоне (2:10 км). Также можно участвовать в любом из этапов эстафеты на любой дистанции.

Рассказывать участникам триатлона о состязании – бессмысленно. Каждый из них уже вовсю готовится к спортивной схватке, тренируется на городских трассах и в волжской акватории, где, к слову, все еще держится благоприятная для пловцов температура воды. Несколько слов о триатлоне для зрителей – всех тех, кто еще не был на этом удивительном, захватывающем, взрывном состязании, объединяющем сразу несколько видов спорта – бег, плавание и велосипед.

Поверьте на слово: это очень красиво и очень эмоционально, так что приходите 27 августа поболеть за дубненских спортсменов и за тех, кто за сотни километров приедет в наш город, чтобы продолжить традицию дубненского триатлона. Открытие соревнований состоится в 9:40 на набережной Менделеева.

Анна Сухая

Фото https://russialoppet.ru