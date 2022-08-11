СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Триатлон – это круто! Печать
11.08.2022 05:00

Дубненский триатлон «Николов перевоз», который зародился в 2011 году, за более чем 10 лет своего существования вырос в соревнование всероссийского уровня. 27 августа Дубна впервые станет городом-организатором финала Кубка России и третий раз проведет Чемпионат Московской области.

Все желающие могут испытать себя на одной из трех дистанций - стандартной (1,5:40:10 км), спринте (0,75:20:5 км) и акватлоне (2:10 км). Также можно участвовать в любом из этапов эстафеты на любой дистанции.

 

Рассказывать участникам триатлона о состязании – бессмысленно. Каждый из них уже вовсю готовится к спортивной схватке, тренируется на городских трассах и в волжской акватории, где, к слову, все еще держится благоприятная для пловцов температура воды. Несколько слов о триатлоне для зрителей – всех тех, кто еще не был на этом удивительном, захватывающем, взрывном состязании, объединяющем сразу несколько видов спорта – бег, плавание и велосипед.

Поверьте на слово: это очень красиво и очень эмоционально, так что приходите 27 августа поболеть за дубненских спортсменов и за тех, кто за сотни километров приедет в наш город, чтобы продолжить традицию дубненского триатлона. Открытие соревнований состоится в 9:40 на набережной Менделеева.

Анна Сухая

Фото https://russialoppet.ru
  		 
< Августа 2022 >
П В С Ч П С В
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)