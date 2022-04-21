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Турнир памяти мастера футбола Печать
21.04.2022 05:07

В Дубне состоялся турнир по мини-футболу памяти старшего тренера футбольного клуба «Юниор-88» Вячеслава Ивановича Застрешкина.

Вячеслав Иванович воспитал целую плеяду футболистов нашего города. Благодаря ему команда «Юниор-Дубна» пять раз выигрывала чемпионат России по футзалу, является двукратным обладателем Кубка России и Кубка губернатора Московской области.

Команда под руководством Вячеслава Ивановича Застрешкина побеждала на международных соревнованиях: двукратные победители Кубка Кросна, обладатели Кубка «Коста-Брава».

Ребята подросли, но любовь к футболу до сих пор живет в их сердцах, и, несмотря на возраст, все его воспитанники и сегодня играют в эту замечательную игру.

Вот уже второй год в память о тренере проводится турнир среди любителей футбола в возрасте с 1984 до 1992 года рождения. В этом году 8 команд приняли участие в борьбе за кубок его памяти. Как и в прошлом году, победителем стала команда игроков 1986 – 1987 г.р. Лучшим игроком назван Александр Саркисов. Он же является главным организатором этого турнира.

Лидия ДЕМЬЯНЕНКО

Фото игроков турнира
  		 
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