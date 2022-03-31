В прошедшие выходные во Дворце спорта «Радуга» состоялся первый открытый урок по теннису на колясках. В нем приняли участие семеро ребят и их родители. И это только начало.

Руководитель отдела развития АНО «Второе дыхание» Кирилл Масолов и менеджер по развитию Анастасия Недзельская познакомили начинающих теннисистов со спортивным инвентарем, провели разминку и даже успели отработать некоторые игровые элементы.

На открытом уроке побывал и глава города Сергей Куликов. Он отметил важность таких проектов и пожелал всем его участникам успехов. Также всю тренировку ребят поддерживала председатель местного отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (МО ВОРДИ г.о. Дубна) Виктория Левкович. Именно она помогла представителям из АНО «Второе дыхание» организовать самый первый урок в нашем городе и собрать ребят.

- В Московской области и нескольких городах России у нас уже работают более 20 таких площадок, Дубна стала 23, - рассказал Кирилл Масолов. - И главная наша цель - дать возможность ребятам развиваться, проходить реабилитацию посредством такого вида спорта, как теннис на колясках. Когда спустя какое-то время ребенок с ДЦП или другим заболеванием опорно-двигательной системы берет в руки ракетку и уверенно отбивает мячик - это большая радость и большая победа! Значит, мы работаем не зря.

То, что тренерская работа приносит огромный результат и помогает реабилитации ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ДЦП, стало очевидно уже на первом же занятии. Поначалу эмоционально скованные и немного зажатые ребята уже к середине тренировки стали охотнее общаться между собой и с тренером. Уже к концу занятия стали увереннее держать в руках ракетку, все реже выскальзывал из рук такой непослушный поначалу теннисный мячик… К концу урока стали улыбаться и родители детишек: это же настоящее чудо видеть пусть пока еще и очень робкие, но все же успехи своих детей в этом виде спорта!

Занятия во Дворце спорта «Радуга» будут проходить каждую субботу в 12:00. Тренировки бесплатные. Инвентарь выдают организаторы. Телефон для справок 8(925)205-25-38.

Анна СУХАЯ

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