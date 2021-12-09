К концу года большинство федераций, в том числе и альтернативных, спешат закрыть календарь турниров и провести те соревнования, которые не удалось организовать в течение года по известным причинам. Так, 20-21 ноября в Долгопрудном состоялись сразу два международных кубковых турнира по пауэрлифтингу по версии IPL. Участвовали в них более 300 спортсменов в разных возрастных и весовых категориях и номинациях. Дубну и Московскую область представляли и с успехом выступили спортсмены клуба «100 ПУДОФФ». Так, Шарапов Игорь занял первое место в троеборье среди ветеранов и взрослых. Сумма троеборья - 720 кг, весовая категория - 125 кг. В весовой категории до 110 кг не было равных Антипину Андрею. У него - 755 кг сумма троеборья, а также первое место в становой тяге - 310 кг. В весовой категории до 90 кг второе место занял Нарышкин Виктор, набравший в сумме троеборья 587,5 кг. В категории 100 кг не было равных в становой тяге Сахарову Юрию – ему поддался вес в 265 кг. Все ребята, как мы уже отметили, тренируются в клубе «100 ПУДОФФ». В эти же сроки в Раменском состоялся кубковый международный турнир по пауэрлифтингу, WPA, где Дубну и клуб «100 ПУДОФФ» представлял МСМК СССР Александр Цветков (возраст участника - 64 года). Отличная физическая и спортивная форма спортсмена, а также высокий боевой дух позволили показать очень высокий результат, невзирая на то, что выступать ему пришлось сразу после болезни. Александр добавил 40 кг в сумму троеборья, набрав в итоге 552,5 кг. В итоге у него первое место в весовой категории до 100 кг, первое место в жиме в софт экипировке - 150 кг, первое место в тяге становой - 225 кг, и что самое примечательное – первое место в абсолюбном зачете в становой тяге среди всех ветеранов. На втором месте спортсмен из Якутии, на третьем – из Москвы. Чуть ранее в Москве, в спорткомплексе «Гриф», состоялся Открытый кубок Москвы среди старших возрастных групп по тяжелой атлетике, где с отличным результатом выступила Екатерина Погула. Дубненская спортсменка улучшила свои личные достижения и заняла почетное второе место, пропустив вперед спортсменку из г.Люберцы. В эти же сроки, 21 ноября, состоялся Всероссийский турнир по бодибилдингу в г. Балашиха - мемориал Михаила Дьяконова, где Екатерина Правкина (г. Дубна ) в своей номинации заняла почетное второе место. Что и говорить, отличные результаты. Так держать и новых побед! А. ГЕРАСИМОВ Фото участников состязаний