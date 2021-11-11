Стрелки клуба «Спарта» увезли из Новосибирска, где проходили Первенство России и Всероссийские соревнования для взрослых по практической стрельбе, 28 медалей! «Это был непростой матч - один из главных матчей года. Было много переживаний из-за локдауна, но соревнования состоялись, - рассказывают на странице клуба «Спарта» его организаторы. - Спортсменам пришлось отстаивать своё право на победу в условиях другого климатического пояса и разницы во времени (во второй день матча первый выстрел прозвучал в 5 утра по Москве). В Новосибирске температура воздуха в день прилёта была минус 15 градусов по Цельсию, в то время как в Москве плюс 10 градусов. Впрочем, спортсмены из Сибири, приезжая на соревнования к нам, сталкиваются с такими же проблемами. В любом случае на результат дубненских спортсменов это не повлияло». Так, в личном зачете в открытом классе среди юниоров «золото» у Александра Соловьёва (плюс президентская медаль); среди супер юниоров «золото» у Александра Персианова (плюс президентская медаль), «серебро» у Ивана Чапарина, «бронза» у Анны Тозлян. В серийном классе среди юниоров «золото» у Александра Горюнова (плюс президентская медаль); среди супер юниоров «серебро» у Александры Волковой (воспитанница клуба СК «Кимры»); «бронза» у Владимира Яковлева. В стандартном классе среди супер юниоров «золото» у Никиты Шуренкова (плюс президентская медаль), «бронза» у Ильи Акишина. Результаты Всероссийских соревнований: Категория «Lady»: «золото» у Софьи Изюмченко (плюс президентская медаль), «бронза» у Анастасии Большаковой. В категории «Мужчины и женщины» «золото» у Софьи Изюмченко (плюс президентская медаль). В командном зачете в стандартном, серийном и открытом классах первые места у команды Московской области. Кроме того, дубненские спортсмены выиграли все дуэли, в которых участвовали. Открытый класс, юниоры - «золото» у Александра Соловьёва. Открытый класс, супер юниоры – «золото» у Анны Тозлян, «серебро» у Ивана Чапарина. Стандартный класс, супер юниоры – «золото» у Никиты Шуренкова. Серийный класс, юниоры – «золото» у Александра Горюнова. Серийный класс, супер юниоры – «золото» у Александры Волковой (воспитанница клуба СК «Кимры»), «серебро» у Владимира Яковлева. Все спортсмены клуба «Спарта», принявшие участие в Первенстве России, завоевали как минимум по одной золотой медали и смогут стать кандидатами в сборную команду России! Подготовила Людмила Петрова