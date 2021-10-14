2 октября в спорткомплексе «Радуга» состоялось Межрегиональное первенство города Дубны по игре в дартс среди лиц с нарушением слуха, посвященное 95-летию Всероссийского общества глухих. Участие в нем приняли 20 неслышащих горожан и гостей города из Дмитрова, Лобни, Долгопрудного, Москвы и даже из Можайска.

Руководитель клуба спортсменов-инвалидов «Развитие» Владимир Евгеньевич Белоусов перед началом состязаний кратко рассказал историю появления дартса, а также разъяснил правила подсчета очков в ходе соревнований по игре 20 сектор. В ходе состязаний в работе ему помогала инструктор того же клуба Евгения Михайловна Крупская.

В ходе упорной борьбы выявились победители. Первое и второе места среди мужчин достались москвичам. Третье место занял гость из Можайска. Среди женщин второе место завоевала жительница Дубны Ольга Балакирева. Первое и третье места заняли представительницы Долгопрудного.

Состязания были проведены благодаря гранту от Администрации города Дубны, выделенному местному отделению Всероссийского общества глухих. Отдельное спасибо спонсору мероприятия В.Е. Безбородову, директору супермаркета «Атак», благодаря которому наши призеры получили вкусные подарки. Также благодарим администрацию «Новой столовой» за предоставленные скидки на вкусный обед для участников турнира.

А. БАЛАКИРЕВ