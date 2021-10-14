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Первый футбольный турнир Печать
14.10.2021 00:00

В конце сентября самые маленькие футболисты 2016 г.р., представляющие наш город от Центра «Созвездие», отделение «Метеорята», отправились на свой первый футбольный турнир в г. Тверь.

Турнир прошел по круговой схеме при участии пяти команд. Наши маленькие футболисты  одержали свои первые победы над ФК «Основа», ФК «Спартак-Юниор» дважды со счетом 4:1.

 

Мальчишки небольшим составом из семи человек смогли завоевать первые бронзовые медали в футбольной карьере. Они очень уверенно приступили к матчам и порадовали родителей и тренеров своими первыми голами.

Поздравляем юных футболистов и тренера Екатерину Свистунову с настоящими медалями. Ребята получили бесценный игровой опыт, оценили других футболистов. Всё это дает уверенность, что футбол в Дубне продолжает жить и развиваться.
  		 
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