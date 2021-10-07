25 сентября самые маленькие футболисты 2016 г.р., представляющие наш город от Центра «Созвездие», отделение «Метеорята», отправились на свой первый футбольный турнир в г. Тверь.

Турнир прошел по круговой схеме при участии пяти команд. Наши маленькие футболисты одержали свои первые победы над ФК «Основа», ФК «Спартак-Юниор» дважды со счетом 4:1.

Мальчишки небольшим составом из семи человек смогли завоевать первые бронзовые медали в футбольной карьере. Они очень уверенно приступили к матчам, радовали родителей и тренеров своими первыми голами.

Поздравляем юных футболистов и тренера Екатерину Свистунову с настоящими медалями. Ребята получили бесценный игровой опыт, оценили других футболистов. Всё это позволяет надеяться, что футбол в Дубне продолжает жить и развиваться.