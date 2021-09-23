Завершены работы по реконструкции стадиона в школе №7. На его торжественном открытии, которое состоялось 15 сентября, собрались ученики, педагогический коллектив учебного заведения, а также юные спортсмены. Поздравить ребят и учителей школы с этим событием приехал глава города Сергей Куликов, депутаты городского Совета депутатов во главе с председателем Андреем Тамоновым, представители Общественной палаты города, депутаты Мособлдумы Марина Шевченко и Александр Орлов, а также депутат Госдумы Ирина Роднина.

Говоря о масштабах проведенной реконструкции (на территории школы появилось футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка и полоса препятствий, оборудованные площадки для прыжков в длину, для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон) и значимости этого современного спортивного объекта как для самого учебного заведения, так и для города в целом, глава Дубны С.А. Куликов подчеркнул, что работа по модернизации школьных стадионов будет продолжена. Есть намерение отремонтировать все школьные стадионы Дубны, а следующим станет стадион школы №5. К его реконструкции, по словам главы, приступят в следующем году.

Что касается школы №7, то, помимо обустройства стадиона, был выполнен монтаж уличного освещения с энергосберегающими светильниками, благодаря чему появится возможность проводить вечерние тренировки. Более того, как подчеркнул С.А.Куликов, в свободное от спортивных занятий время стадион будет открыт для всех жителей района, которые дружат со спортом.

Людмила Петрова

Фото vk.com/school_7dubna