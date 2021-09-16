Спорт

11 сентября на стадионе СК «Волна» состоялся отложенный футбольный турнир «Dubna Summer Cup 2021» среди игроков 2013 и 2014 годов рождения.

Побороться за главный трофей лета собрались более 80 мальчишек из Дубны (ФШ «ДИНАМО МОСКВА» и СШ «Дубна»), Дмитрова (ФК «Спартак Юниор»), Талдома (ФК «Прайд»), Конакова (СШ «Олимп»), Твери (ФК «Основа») и Западной Двины (ФК «Двина»).

По-настоящему жаркие баталии развернулись на поле. Уверенно шли к победе на групповом этапе дубненские футболисты из ФШ «ДИНАМО МОСКВА» и СШ «Дубна», а также мальчишки из футбольных клубов «Прайд» и «Двина».

В своих полуфиналах сильнее оказались представители ФШ «ДИНАМО МОСКВА» и ФК «Двина», которые и поборолись за главный золотой трофей.

Финальный матч выдался очень динамичный по накалу страстей на поле и на трибунах. Футболисты ФШ «ДИНАМО МОСКВА» смогли в нелегкой борьбе с мальчишками на год старше открыть счет в матче и удержать результат. Третье место также у представителей нашего города - СШ «Дубна».

Поздравляем юных дубненских футболистов ФШ «ДИНАМО МОСКВА» и их тренера К.А. Переверзьева, а также юных игроков СШ «Дубна» и их тренера А.А. Милькина с золотыми и бронзовыми наградами соответственно.

Молодая футбольная школа «ДИНАМО МОСКВА» (представительство в г. Дубне) продолжает радовать нас своими успехами и приносить в спортивную копилку города новые награды.