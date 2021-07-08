С 9 по 13 июня в Калужской области (село Совхоз Боровский) состоялся очередной Всероссийский турнир, посвященный памяти заслуженного тренера России Никифорова Л.К. Он подготовил двух мастеров спорта международного класса по тяжелой атлетике и пять по пауэрлифтингу. Имя Льва Константиновича Никифорова было включено в энциклопедию «Лучшие люди России» и в книгу славы «IWF-Masters Hall of Flame». В 80 лет он продолжал заниматься спортом и тренировать, несмотря на столь преклонный возраст. Турнир в этом году побил все рекорды по количеству участников. Всего их было более четырехсот (!) - разных возрастов и из различных регионов России – Владимирской, Псковской, Костромской областей, Мордовии. Всего 37 городов и 14 регионов России. Дубну и Московскую область представляли 7 участников из клуба «100 пудофф». Первой на помост вышла десятилетняя Софья Шульга, которая боролась за первое место с местной спортсменкой. 29 кг в толчке ей накануне покорялись и их вполне хватило бы для победы, но соперница оказалась немного сильнее. В результате наша спортсменка показала второй результат, набрав 48 кг в сумме двоеборья. Николаев Иван, собрав свою лучшую сумму в 40 кг в самой «богатырской» весовой категории до 30 кг, занял почетное пятое место. Юному спортсмену всего 10 лет. А победителем стал Калистратов Владислав (г. Струнино, Владимирская область). В весовой категории до 41 кг хорошо выступил Погула Иван (ему 14 лет), занявший третье место и выполнивший при этом норматив первого юношеского разряда. В весовой категории до 45 кг четвертое место занял Рыжов Кирилл, улучшив свои личные рекорды, а победителем стал струнинский спортсмен Горбаченко Артем, который выполнил норматив КМС в 14 лет. Хотелось бы отметить тренера Стешина Андрея, который подготовил много талантливых ребят. Так, на последнем первенстве мира, которое недавно проходило в Ташкенте, его воспитанник занял второе место! В категории 49 кг шестое место занял Акиндинов Арсений. Его брату Артемию (8 лет) немного не повезло, он получил нулевую оценку. Надеемся, что все весомые результаты у него еще впереди. И заключительный участник клуба «100 пудофф» - Андрей Иващенко удивил не только ребят по команде, но и самого тренера МСМК СССР А.Н.Цветкова. Накануне он приболел и не тренировался около двух недель, но, тем не менее, выступил во всех шести подходах, улучшив свои личные результаты и занял почетное второе место в весовой категории до 55 кг. А победителем стал Кожаев Николай из Рузаевки (Мордовия). Немного раньше клуб «100 пудофф» принял участие в традиционном фестивале спорта «Православие», который проходил в Дзержинском Московской области. Фестиваль объединяет такие виды спорта как бокс, борьба, тяжелая атлетика, футбол. Участниками его становятся в основном воспитанники ДЮСШ. Трое ребят из Дубны (клуб «100 пудофф») достойно выступили и заняли первые места в своих весовых категориях. Это Погула Иван, Рыжов Кирилл и Иващенко Андрей. И в заключение хотелось бы отметить выступление по пауэрлифтингу кандидата в мастера спорта Игоря Федорова, который после значительного перерыва в выступлениях подготовился и вышел на помост ЦСКА (г. Москва) по одной из альтернативных федераций, открытый чемпионат России, и в возрастной группе 50-54 года в весовой категории до 82,5 кг занял первые места в жиме лежа (140 кг!) и в троеборье (490 кг – 160 кг присед, 140 кг жим и 190 кг тяга). Это второй его старт после перерыва, ранее спортсмен тренировался у А.Н.Цветкова. От имени тренера А.Н. Цветкова и общественного Совета клуба «100 пудофф» хотелось бы поблагодарить родителей ребят, которые помогли на личном транспорте доставить юных спортсменов к месту соревнований. Александр Герасимов