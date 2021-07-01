В эти дни полувековой юбилей отмечает плавательный бассейн «Архимед». В числе десятка достопримечательностей города, пожалуй, каждый второй, если не первый горожанин, обязательно вспомнит про это уникальное спортивное сооружение, построенное по олимпийским стандартам с пятидесятиметровыми дорожками, вышками пять десятков лет назад на набережной Волги. Для большинства горожан, приверженцев спорта и физической культуры, «Архимед» все это время остается спортивным объектом номер один. А воды бассейна помнят именитых спортсменов, которые тренировались и состязались на его дорожках; выдающихся тренеров, взрастивших не одно поколение дубненских пловцов; академиков, докторов наук, ученых, встретить которых все эти годы можно было сами знаете где. На дорожках «Архимеда»!

Официальное открытие бассейна состоялось 26 июня 1971 года. Занятия же в нем начались в сентябре пятьдесят лет тому назад. Так что поздравления юбиляр будет принимать все лето, а старт праздничным мероприятиям дали Открытые соревнования по плаванию, на которых помимо спортсменов отделения плавания спортивной школы «Дубна» и ее выпускников выступили пловцы из Москвы, Московской и Тверской областей, Санкт-Петербурга. Заплывы были организованы также для спортсменов клубов плавания «Мастерс», дубненских ветеранов плавания.

Поздравить коллектив бассейна «Архимед» и его директора Владимира Николаевича Ломакина пришли совсем еще юные и вполне уже состоявшиеся спортсмены, коллеги, просто любители плавания, а также городские руководители - заместитель главы администрации города Н.Ю.Мадфес, руководитель Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ, председатель Совета депутатов Дубны А.В. Тамонов, председатель Федерации плавания Дубны, депутат Совета депутатов В.П. Николаев, директор спортивной школы «Дубна» А.В.Чарыков, депутат Мособлдумы

М.В.Шевченко. Все они желали коллективу процветания, успехов и главное – сохранения традиций, которых за 50 лет жизни бассейна заложено немало. Читатели газеты «Встреча» присоединяются ко всем поздравлениям и желают юбиляру еще много славных лет!

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