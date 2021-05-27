На спортивных дорожках стадиона «Волна» в прошедшую субботу состязались легкоатлеты. Там проходили 41-е легкоатлетические эстафеты памяти Александра Яковлевича Березняка. Сотрудники подразделений ГосМКБ «Радуга», носящего имя выдающегося конструктора, а также команды организаций и спортивных школ города, общеобразовательных учебных заведений состязались в выносливости и скорости в беге сразу на нескольких дистанциях эстафет. Важно и то, что эти спортивные традиции чтут и в Союзе машиностроителей России, в активной деятельности которого участвует наше предприятие «Радуга», и всячески поддерживают развитие спортивного массового движения. Спортивная подготовка участников в таких динамичных видах состязаний очень важна. Но еще важнее – хорошее настроение и радость от работы в команде. Ведь что ни говори, а в эстафетах нужно очень чутко чувствовать плечо товарища по команде и быть очень организованным и сконцентрированным человеком, чтобы и эстафетную палочку без промедлений передать, и поднажать на дистанции, если чувствуешь, что твой товарищ немного «просел» во времени. В итоге от такой слаженности команды – отличный результат. Именно его показала и стала лучшей среди команд ГосМКБ «Радуга» сборная ХПСП. Ребята так боролись за победный переходящий кубок, что на 1,3 секунды опередили своих ближайших соперников – команду подразделений ОК-2, ОК-5, которые на этот раз оказались на втором месте. Третье место в эстафетах завоевала сборная ОК-3, ОК-7. Поздравляя победителя состязаний и вручая победный кубок, генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка Владимир Николаевич Трусов отметил, что все спортсмены – молодцы. Даже после долгой зимы они продемонстрировали хорошую спортивную форму и бегали настолько быстро, что время эстафет пролетело незаметно и для самих участников, и для болельщиков, которых было немало. - Чем особенный этот пробег, так это тем, что он регулярный, постоянный и, я уверен, вечный - сказал, обращаясь ко всем участникам спортивного праздника В.Н. Трусов. – И эта спортивная традиция – проводить легкоатлетические эстафеты в память об Александре Яковлевиче Березняке - будет жить, потому что у нас такой спортивный народ и на предприятии, и в городе, и в школах. Из года в год эти спортивные ребята будут выходить на соревнования и продолжать традиции, заложенные в память о нашем выдающемся первом главном конструкторе. Команды действительно состязались с таким сильнейшим спортивным азартом и рвением к победе, что временной разрыв между их результатами составлял всего несколько секунд. Но оттого борьба была еще ярче, еще сильнее, еще интересней. На четвертом месте среди команд подразделений ГосМКБ «Радуга» - сборная СГИ, ПЗ и профкома. На пятом месте – команда Управления, КО-1 и службы режима. Шестой результат показала сборная ЦИТ, ОК-4, КО-11 и ЛИБД. Все они были награждены в торжественной обстановке на общем построении. Дипломы, медали и небольшие сладкие призы получили и команды, показавшие лучшие результаты среди спортивных учреждений и организаций города, а также среди учебных заведений. Так, среди сборных команд организаций и спортивных школ лучший результат у команды СШ «Дубна» (отделение легкой атлетики), второе место у сборной студентов, третье место занял беговой клуб «Арбуз». На четвертом месте – команда «Волна», на пятом – СШ «Дубна» (отделение лыжных гонок, первая команда), на шестом месте – СШ «Дубна» (отделение лыжных гонок, вторая команда). Среди сборных команд образовательных школ на первом месте с лучшим результатом – ребята из гимназии №3 (первая команда). Вторая команда этой же гимназии взяла второе место. На третьем месте – сборная школы №1 им. А.Я. Березняка. Четвертый результат показала третья команда гимназии №3, на пятом месте – ребята из команды «Дельфика» школы «Возможность» Всем им организаторы состязаний во главе с дирекцией ГосМКБ «Радуга» и профсоюзным комитетом пожелали новых успехов и плодотворного летнего спортивного сезона. Анна Сухая Фото автора