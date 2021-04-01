В феврале этого года в Дубне открылась первая официальная школа в Московской области именитого футбольного клуба «Динамо» (Москва).

И вот новость о первых успехах юных спортсменов. 28 марта ребята 2013-2014 г.р. приняли участие в турнире «Dubna Spring Cup 2021». Турнир собрал футболистов не только из спортивных школ Дубны - СШ «Дубна» и СШ «Динамо», а также из Твери (ФК «Основа»), Дмитрова (СШ «Спартак Юниор») и сборной Талдомского района ФШ Бубнова П.С. (ФА «Фабрика футбола»).

Юные динамовцы показали себя очень достойно и не допустили ни одного поражения в играх: три победы и две ничьи. По ходу турнира ребята забили восемь мячей и пропустили только два. В итоге СШ «Динамо» (Дубна) завоевала серебро турнира. Золотые медали у представителей СШ «Дубна» и бронза у ребят из СШ «Спартак Юниор».

Поздравляем юных дубненских футболистов и их тренера К.А. Переверзьева с первым успехом. Отрадно, что футбол в Дубне продолжает приносить в медальную копилку города все новые и новые призовые места.

https://vk.com/fcdm.school.dubna