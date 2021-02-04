Более двух десятков команд стали участниками лыжных эстафет памяти А.Я.Березняка, которые в эти выходные проходили уже в сорок первый раз. Их организаторы – администрация предприятия ГосМКБ «Радуга» и профсоюзный комитет не нарушают многолетнюю традицию и в первый месяц нового года обязательно проводят лыжные состязания. Место встречи спортсменов в последние несколько лет как нельзя удачно – лесопарковая зона на улице Макаренко, неподалеку от храма Смоленской иконы Божьей Матери. Погода отличная, команды в сборе, лыжня освежена недавно выпавшим снежком – можно начинать! Старт соревнованиям по многолетней традиции дал генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Владимир Николаевич Трусов. Но прежде он объявил минуту молчания в память о недавно ушедших от нас сотрудниках КБ, ежегодно принимавших участие в проведении и организации этих состязаний, а также в память о главном судье соревнований Викторе Захаровиче Червякове. Этот жизнерадостный и до последнего дня своей жизни преданный спортивным традициям Дубны и прежде всего родного предприятия человек, был и остается для многих спортсменов учителем, наставником, педагогом. И все вроде бы на этих эстафетах сделано было как всегда на оценку «отлично» - и размеченная трасса, и укатанная лыжня, и музыка, и призы, и настроение что надо… А вот голоса Виктора Захаровича, его шуток, подбадривающих спортсменов, подчас перед финишем уже совсем выбившихся из сил, всем нам очень не хватало… Владимир Николаевич Трусов из года в год напутствующий лыжников перед стартом, напомнил о важнейшей традиции предприятия – чтить память основателей КБ и продолжать их дело в работе, в повседневной жизни, в спорте. Право открыть лыжные эстафеты было дано ветеранам лыжного спорта В. Рыкову, Э. Сурмач, Е. Назаровой и М. Любимовой. Они прошли по морозной лыжне километровый круг, протянув незримую связующую нить, которая и сегодня соединяет создателей этой лыжной традиции – соратников Александра Яковлевича Березняка с молодежью, школьниками, будущими продолжателями славных дел. Позже, после финиша, старейший участник этих лыжных состязаний Владимир Алексеевич Рыков рассказал, что каждый год с большим удовольствием выходит на лыжню – на ней такой заряд настроения, физической силы, силы духа! И хоть для него прогулки на лыжах с годами постепенно перешли из категории «спорт» в категорию «физическая культура», пользы от них меньше не стало. В городе, по наблюдениям ветерана лыжного спорта, сегодня созданы условия для занятий спортом – работают спортивные залы, бассейны, но на привычной, проложенной десятки лет назад лыжной трассе год от года немало желающих погонять на лыжах. А между тем двадцать две команды – семь команд подразделений самого ГосМКБ «Радуга», десять сборных организаций и учреждений города и еще пять команд образовательных учреждений Дубны одна за другой выходили на старт. Болельщики подбадривали, как могли, поддерживали свои команды. В итоге из команд подразделений ГосМКБ «Радуга» сильнейшей оказалась команда ХПСП – сборная цехов (Иван Рычков, Ольга Морзовик и Владимир Ельцов), ей достался переходящий кубок соревнований. На втором месте – команда ОК-2, ОК-5 (Иван Кривонос, Ксения Булаева и Алексей Кириллов), на третьем – сборная ОК-3, ОК-7 (Василий Черников, Сергей Зацепа и Александр Некрасов). Сильнейшей среди команд предприятий и организаций Дубны стала команда СШ «Дубна» (Алексей Алагизов, Елизавета Скупова и Илья Медведев), на втором месте сборная ОИЯИ (Александр Подшибякин, Мария Аликина и Алексей Буторин). Третий результат в забеге показала сборная СШ «Дубна» в составе Игоря Борина, Кристины Беляевой и Максима Батурова. Две команды гимназии №3 оказались в победителях и призерах – одна на первом, вторая на третьем месте по результатам забега. Первая школа заняла второе место. Все победители и призеры получили дипломы, памятные подарки, сладкие призы. А победитель среди подразделений предприятия – команда ХПСП – сборная цехов, как мы уже сказали, - переходящий кубок. Вручая его, генеральный директор предприятия В.Н. Трусов и председатель первичной профсоюзной организации ГосМКБ М.Н. Щербаков верно подметили, что кубок очень скользкий, на то он и переходящий. Держать его нужно в руках очень крепко. Ведь команды соперников сильны, расслабляться не стоит. И пока еще стоит снежная пора – самое время поспешить на лыжню. Как, впрочем, сделали многие из спортсменов: после завершения эстафет они продолжили катание на лыжах. Анна Сухая Фото автора