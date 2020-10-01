Около 450 человек стали в минувшие выходные участниками традиционного легкоатлетического пробега памяти академика В.И. Векслера, который проходил уже в 51-й раз. Отличная погода помогла превратить соревнования в настоящий праздник, ведь бежать по засыпанной разноцветными шуршащими под ногами листьями – самое что ни на есть осеннее удовольствие!

Организаторами традиционного пробега ежегодно выступают ЛФВЭ ОИЯИ им. В.И. Векслера и А.М. Балдина, спортивный комплекс Объединенного института и Комитет по культуре, спорту и туризму и делам молодежи города. Спортсменов приветствовали временно исполняющий полномочия главы городского округа Сергей Куликов, руководитель Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ, председатель Совета депутатов Дубны Андрей Тамонов, директор плавательного бассейна «Архимед» Владимир Ломакин и депутат Мособлдумы Марина Шевченко. Они пожелали участникам хорошего спортивного настроения и отличных результатов на дистанции.

Награды получили все легкоатлеты, занявшие призовые места в своих возрастных категориях – их было немало. Абсолютным же победителем на дистанции 8 км среди мужчин стал тренер СШ «Дубна» Роман Чистоступов, лучшей среди женщин на дистанции 4 км стала также тренер СШ «Дубна» Мария Аликина.

Анна Сухая. Фото автора