Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Традиционный легкоатлетический пробег Печать
24.09.2020 05:30

В воскресенье, 27 сентября, в Дубне состоится 51-й традиционный легкоатлетический пробег памяти академика В.И.Векслера. Организаторами пробега являются Лаборатория физики высоких энергий им. В.И.Векслера и А.М. Балдина, Администрация городского округа Дубна и спорткомплекс ОИЯИ.

Принять участие в мероприятии могут не только опытные спортсмены, но и начинающие бегуны. На выбор участников три дистанции - 1, 4 и 8 км. Участие в любой из них абсолютно бесплатное.

Для спортсменов организаторы подготовили призы и подарки, горячий чай, замечательное выступление мастеров черлидинга и ничем не заменимое общение любителей бега.

Регистрация участников 27 сентября с 9:00 по адресу: г. Дубна, ул. Строителей, д.1 (Дом физкультуры ОИЯИ). Старт - от плавательного бассейна «Архимед» в 11:00.
  		 
< Сентября 2020 >
П В С Ч П С В
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо