В воскресенье, 27 сентября, в Дубне состоится 51-й традиционный легкоатлетический пробег памяти академика В.И.Векслера. Организаторами пробега являются Лаборатория физики высоких энергий им. В.И.Векслера и А.М. Балдина, Администрация городского округа Дубна и спорткомплекс ОИЯИ.

Принять участие в мероприятии могут не только опытные спортсмены, но и начинающие бегуны. На выбор участников три дистанции - 1, 4 и 8 км. Участие в любой из них абсолютно бесплатное.

Для спортсменов организаторы подготовили призы и подарки, горячий чай, замечательное выступление мастеров черлидинга и ничем не заменимое общение любителей бега.

Регистрация участников 27 сентября с 9:00 по адресу: г. Дубна, ул. Строителей, д.1 (Дом физкультуры ОИЯИ). Старт - от плавательного бассейна «Архимед» в 11:00.