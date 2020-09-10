Видеть на кортах ОИЯИ мастера спорта СССР, вице-президента Федерации тенниса Северо-Западного региона России Игоря Борисовича Джелепова, раздающего автографы или с ракеткой в руках, в окружении дубненских спортсменов или известных актеров, политиков, космонавтов - привычное дело. Каждый год на протяжении вот уже двух десятков лет он вместе с такими же увлеченными игрой в теннис единомышленниками делает все возможное, чтобы в Дубне в очередной раз состоялся традиционный международный теннисный турнир памяти братьев Джелеповых. Так было и в этом году: в последние выходные августа корты Объединенного института ядерных исследований стали местом встречи любителей тенниса и профессиональных спортсменов. Там проходил Джелеповский турнир уже в двадцать первый раз. Как отметил главный организатор, идейный вдохновитель и директор турнира Игорь Джелепов, два десятка лет, которые живет турнир, не были безоблачными, и, тем не менее, все эти годы удалось сохранить эту спортивную традицию как дань памяти и уважения ученым-физикам членам-корреспондентам Российской академии наук братьям Венедикту и Борису Джелеповым. И для каждого, кто имеет хоть какое-то отношение к этому спортивному действу – спортсмена, организатора или гостя, Джелеповский турнир – это долгожданный праздник, на котором царит какой-то особый дух прежних лет, когда на корты с ракеткой ходили ученые и по тенистым аллеям институтской части города и набережной прогуливались Мещеряков, Боголюбов, Флеров… Не меньше и сегодня увлечены теннисом сотрудники ОИЯИ, а на смену ветеранам этого вида спорта все чаще приходят новые звездочки - молодые ребята. Они вливаются в атмосферу турнира и наполняют его свежим спортивным дыханием. От дирекции Объединенного института участников и гостей турнира поздравил главный инженер Борис Гикал. Он выразил уверенность, что спортивная традиция, заложенная в память об ученых-физиках более двух десятков лет назад, будет иметь долгое продолжение. А всем спортсменам пожелал красивой игры и ярких побед. «Дубна – остров стабильности, - сказал Борис Николаевич, - и даже когда многие города отменили соревнования, в нашем городе этот замечательный традиционный турнир состоялся и вновь собрал спортсменов на теннисных кортах». Руководитель управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрей Тамонов, говоря о спортивных традициях Объединенного института, подчеркнул, что Джелеповский турнир вот уже два десятка лет остается одним из наиболее ярких событий спортивного календаря. «Теннисный турнир памяти братьев Джелеповых - одно из главных мероприятий спорткомплекса ОИЯИ, - отметил Андрей Владимирович. - Напомню, у нас есть несколько именных турниров – это пробег памяти Векслера, турнир по плаванию памяти Флерова и Джелеповский теннисный турнир. И если говорить о теннисном турнире, то он является уже можно сказать нашим брендом. Мы всегда рады видеть гостей из Питера, Москвы, других городов, ну и основной костяк этих соревнований ежегодно составляют сотрудники Института. И для нас это главное – это то, ради чего работает наш спорткомплекс– чтобы сотрудники Института, жители города могли удовлетворять свою потребность заниматься спортом – играть в теннис, бегать, плавать - на наших площадках. Поэтому мы делаем основной упор на сотрудников Института, чтобы они могли массово участвовать в проводимых соревнованиях. И сегодня в Джелеповском турнире тоже основная часть участников – сотрудники Института, причем совершенно разновозрастные. Есть молодежь, есть уже состоявшиеся спортсмены. И это не может не радовать». Частым гостем Джелеповского турнира является врач сборной России по теннису Сергей Ясницкий, пришел на корты он и на этот раз. Да-да, именно пришел. Уже несколько лет Сергей Станиславович живет в Дубне, со столицей его связывает только профессиональная деятельность. А вот в городе на Волге – все остальное, говорит он – для души, для здоровья, для жизни. Так что много лет он и сам играет на дубненских кортах в теннис и считает традицию Джелеповского турнира – ярким событием спортивной жизни нашего города. Сам Игорь Борисович вспомнил, как двадцать один год назад турнир был проведен впервые. Его участником тогда был и академик Юрий Цолакович Оганесян. «Я очень горд, что Юрий Цолакович принял участие в самом первом Джелеповском турнире в 1999 году. В рамках турнира он провел блестящую наглядную лекцию и экскурсию для участников турнира в Лабораторию ядерных реакций ОИЯИ. Вот уже двадцать один год мы проводим турнир, и нынче я очень рад, потому что много молодежи. Не только спортсмены среднего возраста, ветераны, а появилась молодежь. Это очень хорошо, видна преемственность поколений. Те ребята, которым было всего по десять лет, когда мы начинали этот турнир, сегодня уже сами свой игровой опыт передают молодежи». За годы своей жизни Джелеповский турнир привлекал очень многих известных политиков, актеров, космонавтов, ученых. На кортах ОИЯИ играли актеры и режиссеры Николай Караченцов, Александр Пашутин, Алексей Учитель, космонавты Сергей Крикалев, Муса Манаров, Сергей Трещев и многие другие. Все они стали героями новой книги Игоря Джелепова, которая вышла в свет в этом году. Один из первых экземпляров Игорь Борисович подарил мне, так что я с удовольствием поделюсь на страницах будущих выпусков газеты воспоминаниями участников самых первых Джелеповских турниров с вами, дорогие читатели. Эти воспоминания, архивные фотографии вошли в книгу, а также еще некоторые интересные сюжеты. Мне, например, было интересно узнать, что, оказывается, теннисную династию Джелеповых заложила как минимум бабушка Игоря Борисовича. Интересен кадр, сделанный еще в 1918 году, на котором Надежда Константиновна играет в теннис с подругой на кортах в Томске. И это 1918 год! Но не буду забегать вперед. И пока лишь скажу словами самого Игоря Джелепова: «Дубна стала местом притяжения любителей тенниса, и отрадно, что Джелеповский турнир сыграл в этом немаловажную роль». Анна Сухая Фото автора