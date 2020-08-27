Триатлон «Николов Перевоз», проходивший в Дубне в минувшие выходные, стал поистине грандиозным спортивным событием как минимум для 500 спортсменов из 80 городов России. Именно столько в этом году вышло спортсменов на дистанцию триатлона. А еще ярким и эмоционально взрывным это состязание стало для сотен (а быть может и тысяч) зрителей, если учесть, что борьбу профессиональных спортсменов и любителей наблюдали не только активные болельщики, но и многие жители правобережной части города из окон собственных квартир и с балконов домов. Трасса в этом году была, пожалуй, еще более живописной и зрелищной, как для самих спортсменов, так и для зрителей, которые могли наблюдать за действом и на набережной, и на улице Строителей, и на Векслера, и на Станционной, и даже в Ратмино… Не вдаваясь в подробности все же замечу, что в «олимпийской дисциплине» участники триатлона должны были проплыть полтора километра, преодолеть на велосипеде 40 километров и пробежать 10 км. В «спринте» дистанция на воде - 750 метров, на велосипеде - 20 километров, в беге – 5 километров. На дистанции «акватлона» нужно было преодолеть расстояние по воде 750 метров и бегом 5 километров. По этим же дисциплинам проходили эстафеты. Сразу скажу, что в числе участников – огромное количество дубненцев. Большинство из них не первый раз участвуют в триатлоне, но были и новички. И все они, невзирая на результат, с которым удалось финишировать, настоящие герои, которые испытывали не только свою спортивную подготовку, но и прежде всего силу духа и волю. Уже одно только то, что им предстояло преодолеть немалую дистанцию в достаточно бодрящей воде (максимум +16 градусов Цельсия), делало их в глазах большинства зрителей и болельщиков суперменами и супервумен. Да, да. В числе участников немало представительниц прекрасной половины человечества. Одна из них – хорошо знакома нашим читателям. Это Валентина Терехова (Щербакова) – участница многочисленных марафонов и неоднократный победитель соревнований сразу по нескольким видам спорта. И на этот раз Валентина показала отличный результат, став первой в своей возрастной группе и шестой в общем женском протоколе. Справедливости ради отмечу, что спортивную династию Щербаковых мы встретили на трассе триатлона практически в полном составе. Максим Щербаков, глава спортивной семьи, преодолев все испытания, поделился своими эмоциями: - Я участвую в триатлонах уже много лет, сколько – даже не вспомню сейчас точно. Первый триатлон был где-то в конце 90-х годов. С тех пор, как триатлон проводят в Дубне, - на Московском море, на реке Дубне, теперь вот на Волге - я его постоянный участник. Уровень организации, которого сегодня удалось достичь, - это уровень всероссийских соревнований с профессиональным судейством, большим количеством волонтеров, зрителей, участников. Об участниках стоит сказать отдельно. Это настолько воспитанная «триатлоновская братия»! На достаточно экстремальной трассе дипломатия спортсменов действительно радует. На мой вопрос: «Как проходит подготовка к ежегодному триатлону?» Максим Щербаков отвечает: «Все очень просто: зимой – лыжи, летом бег, плавание и велосипед». А еще плюс ко всему этому – огромное желание из года в год, изо дня в день, каждую минуту или секунду испытывать себя на прочность, тренировать волю, выдержку, физическую и моральную силу. Все это позволяет приходить к победному финишу с чувством удовлетворения и новыми собственными рекордами. А если на трассе ты не один, а тебя поддерживает вся семья, как в нашем случае, то рекорды можно смело умножать на три. Да, все именно так. В этом году и Валентина, и Валерий Щербаковы вышли в лидеры в своих возрастных группах. На пьедестале почета среди дубненских спортсменов мужчин чествовали Романа Чистоступова (первое место), Илью Медведева (у него «серебро») и Валерия Щербакова (третье место). Большой плюс нынешнего триатлона «Николов Перевоз» в том, что наряду с именитыми спортсменами, так называемыми ВИП-персонами, бегут, плывут и едут самые обычные любители физкультуры и спорта, говорит еще один участник состязаний дубненец Михаил Подлесный. Для него это второй марафон и преодолевал он его в эстафетном варианте вместе с сыном аспирантом МФТИ, сотрудником Объединенного института ядерных исследований Максимом Подлесным. Михаилу предстояло преодолеть 1,5 километра по воде, сыну – 10 километров бегом и 40 на велосипеде. А вот финиш, - и в этом еще одна отличная находка организаторов, у эстафетников был парный. Оба участника команды на последних метрах (независимо от того, кто бежал, а кто до этого плыл или ехал на велосипеде) брались за руки и финишировали вместе бегом. Это зрелищно, добавляет сплоченности и увеличивает как минимум вдвое адреналин, который зашкаливает на таких соревнованиях до предела! Уверена, что не менее яркие истории прохождения трассы у каждого без исключения участника триатлона. Они обязательно войдут в семейные истории спортивных достижений каждого из них. А самые весомые результаты пополнят копилку рекордов традиционного триатлона «Николов Перевоз», который с каждым годом завоевывает все более надежные позиции среди массовых состязаний у наших спортсменов. Анна Сухая Фото пресс-службы Администрации города и участников триатлона